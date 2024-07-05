23 Temmuz hangi burç? 23 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 23 Temmuz hangi burç sorusu ise 23 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 23 Temmuz hangi burç? İşte 23 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

23 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 23 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 23 Temmuz hangi burç? İşte 23 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

23 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

23 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

23 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

23 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 23 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 23 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 23 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 23 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

23 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1441 - Danjong, Joseon Krallığı'nın altıncı kralıdır (ö. 1457)

1503 - Anna, Avusturya arşidüşesidir (ö. 1547)

1649 - XI. Clemens, Papa (ö. 1721)

1775 - Étienne-Louis Malus, Fransız mühendis, matematikçi ve fizikçi (ö. 1812)

1796 - Franz Berwald, İsveçli besteci (ö. 1868)

1821 - August Wilhelm Malm, İsveçli zoolog (ö. 1882)

1854 - Ernest Belfort Bax, İngiliz sosyalist gazeteci ve filozof (ö. 1926)

1856 - Bal Gangadhar Tilak, Hint bilim insanı, hukukçu, matematikçi, düşünür ve milliyetçi önder (ö. 1920)

1870 - Frederick Alexander Macquisten, Britanyalı avukat ve politikacı (ö. 1940)

1878 - Sadri Maksudi Arsal, Türk-Tatar devlet adamı, hukukçu, akademisyen, düşünür ve siyasetçi (ö. 1957)

1882 - Kâzım Karabekir, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1948)

1884 - Emil Jannings, Alman sinema oyuncusu (ö. 1950)

1888 - Raymond Chandler, Amerikalı yazar (ö. 1959)

1892 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (ö. 1975)

1894 - Alfred Kinsey, Amerikalı biyolog, entomoloji ve zooloji profesörü (ö. 1956)

1897 - Ali Mümtaz Arolat, Türk şair (ö. 1967)

1899 - Gustav Heinemann, Almanya'nın 3. Devlet Başkanı (ö. 1976)

1906 - Vladimir Prelog, Hırvat-İsviçreli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1998)

1908 - Behçet Kemal Çağlar, Türk şair (ö. 1969)

1920 - Amalia Rodrigues, Portekizli fado şarkıcısı ve aktris (ö. 1999)

1924 - Gazanfer Bilge, Türk güreşçi ve iş insanı (ö. 2008)

1925 - Arif Damar, Türk şair (ö. 2010)

1928 - Hubert Selby Jr., Amerikalı yazar (ö. 2004)

1930 - Roger Hassenforder, Fransız profesyonel bisiklet sporcusu (ö. 2021)

1933 - Richard Rogers, İtalyan mimar

1943 - Tony Joe White, Amerikalı rock-funk-blues müzisyeni, söz yazarı ve şarkıcı (ö. 2018)

1950 - Namık Korhan, Kıbrıslı Türk diplomat

1951 - Edie McClurg, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1953 - Kazım Akşar, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1953 - Necip Rezak, Malezya'nın altıncı başbakanı

1953 - Ahmet Sezerel, Türk sinema oyuncusu

1956 - Atilla Sertel, Türk gazeteci ve siyasetçi

1956 - Nur Ger, Türk iş insanı

1957 - Theo van Gogh, Hollandalı film yönetmeni, yapımcısı, senarist, yazar ve gazeteci (ö. 2004)

1959 - Mauro Zuliani, İtalyan atlet

1961 - Martin Gore, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve besteci (Depeche Mode)

1961 - Woody Harrelson, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi

1964 - Bekir Ilıcalı, Türk iş insanı ve Erzurumspor Başkanı

1964 - Nick Menza, Alman müzisyen ve baterist (ö. 2016)

1965 - Slash, İngiliz gitarist (Guns N' Roses)

1965 - Jörg Stübner, Alman eski profesyonel futbolcu (ö. 2019)

1967 - Philip Seymour Hoffman, Amerikalı oyuncu ve Oscar Ödülü sahibi (ö. 2014)

1968 - Gary Payton, Amerikalı basketbolcu

1969 - Marco Bode, Alman millî futbolcu

1970 - Charisma Carpenter, Amerikalı oyuncu

1971 - Alison Krauss, Amerikalı bluegrass-country şarkıcısı, söz yazarı ve kemancı

1972 - Élber Giovane, Brezilyalı futbolcu

1972 - Élber Giovane, Brezilyalı futbolcu

1972 - Marlon Wayans, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve komedyen

1972 - Suat Kılıç, Türk avukat ve siyasetçi

1973 - Monica Lewinsky, Amerikalı kamu görevlisi ve Beyaz Saray'da eski stajyer

1975 - Alessio Tacchinardi, İtalyan eski millî futbolcu

1976 - Jonathan Gallant, Kanadalı gitarist (Billy Talent grubu)

1976 - Öztürk İlmaz, Türk rock müzik şarkıcısı

1976 - Judit Polgár, Macar satranç ustası

1979 - Mehmet Akif Alakurt, Türk aktör

1979 - Sotiris Kiryakos, Yunan futbolcu

1980 - Michelle Williams, Amerikalı gospel ve R&B şarkıcısı, söz yazarı, oyuncu ve dansçı

1981 - Susan Hoecke, Alman oyuncu

1981 - Dmitriy Karpov, Kazak atlet

1982 - Gökhan Ünal, Türk futbolcu

1982 - Ömer Aysan Barış, Türk futbolcu

1982 - Paul Wesley, Amerikalı oyuncu

1983 - Aaron Peirsol, Amerikalı yüzücü

1984 - Walter Gargano, Uruguaylı futbolcu

1984 - Brandon Roy, Amerikalı basketbolcu

1985 - Anna Maria Mühe, Alman aktris

1987 - Alessio Cerci, İtalyan futbolcudur

1987 - Serdar Kurtuluş, Türk futbolcu

1987 - Julian Nagelsmann, Alman teknik direktör

1989 - Burcu Kıratlı, Türk oyuncu

1989 - Daniel Radcliffe, İngiliz oyuncu

1992 - Danny Ings, İngiliz millî futbolcudur

23 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

23 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

23 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

23 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

23 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 23 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

23 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

23 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

23 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

23 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 23 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.