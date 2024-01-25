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23'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor
  • 25.01.2024 15:55
  • Giriş: 25.01.2024 15:55
  • Güncelleme: 25.01.2024 15:56
Kaynak: DHA
23'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şu şekilde;

27 OCAK CUMARTESİ

16.00 Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 OCAK PAZAR

13.30 Konyaspor - Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 OCAK PAZARTESİ

17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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