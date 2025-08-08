23'üncü İstanbul Onur Yürüyüşü davası: 2 kişi tahliye edildi; adli kontrol kararları kaldırıldı

23'üncü İstanbul Onur Yürüyüşü nedeniyle yargılanan 53 kişi hakkındaki adli kontrol kararları kaldırıldı; 2 kişi tahliye edildi.

2'si tutuklu 53 kişinin, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava bugün İstanbul 51’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşma salonunun bulunduğu koridor duruşma saati öncesinde bariyerle kapatılırken, duruşmaya mahkeme tarafından, avukat ve izleyici kısıtlaması getirildi. Gazeteciler de duruşma salonuna alınmadı.

Avukatlar, bu uygulamaya tepki gösterdi, duruşmaya ara verildi. Mahkemenin tutuklular için 3 avukat ile Ankara ve İstanbul Barolarından gözlemcilerin salona alınmasına karar vermesi üzerine duruşma yeniden başladı.

LEZBİYEN YAZILI TİŞÖRTLE ADLİYEYE ALINMADI

Duruşmayı takip etmek üzere adliyeye gelen 1 kişi, üzerinde bulunan tişörtte yer alan yazıda “lezbiyen” kelimesi geçtiği gerekçesiyle adliyeye alınmadı. Bir süre adliyenin polis noktasında bekletilen kişi daha sonra tişörtünü değiştirerek adliyeye girebildi.

2’Sİ TUTUKLU 5 KİŞİ DİNLENDİ

Mahkeme, bugünkü duruşmada aralarında tutuklu Hivda Selen ve Sinem Çelebi’nin de bulunduğu 5 kişinin ve avukatlarının savunmaları dinledi. Duruşma salonuna alınmayan diğer yargılananlar ve avukatları ile desteğe gelen vatandaşlar ise duruşma sırasında dışarıda bekledi. Savcı, 2 kişinin tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

MAHKEMEYE HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Savunmaların tamamlanmasının ardından hakim, 2 tutuklu kişinin tahliyesine ve 51 kişinin adli kontrolünün kaldırılmasın karar verdi. Duruşma, 24 Aralık'a ertelendi. Karar, salon dışında bekleyenler ve duruşmayı bekleyenler tarafından sevinçle karşılandı.