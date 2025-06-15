23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası
Avustralya: 57 - Türkiye: 71
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Avustralya'yı 71-57 yendi.
Sao Paulo kentinde oynanan maçta ilk çeyreği 15-14 önde geçen Türkiye, soyunma odasına 31-28 üstün gitti.
Üçüncü periyodun sonunda 13 sayılık farka ulaşan milli takım, son çeyreğe 51-38 önde başladı. Milliler, karşılaşmayı 71-57 kazanarak organizasyonda 3'te 3 yaptı.
İlk maçında İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında da Kanada'yı 39 sayı farkla 95-56 mağlup etmişti.
Milli takım, şampiyonada dördüncü maçında Almanya ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.