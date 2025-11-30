23 yaşında beş dünya şampiyonluğu: Alice Robinson tarih yazıyor

Kadınlar alp disiplininde son yılların en dikkat çekici sporcularından biri haline gelen Yeni Zelandalı Alice Robinson, ABD’de düzenlenen dev slalom yarışında zirveye çıkarak kariyerinin beşinci Dünya Kupası zaferini elde etti. Yalnızca 23 yaşında olmasına rağmen Robinson, Avrupa ve Kuzey Amerika dışından gelerek bu seviyede başarı yakalayan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

ABD’de yapılan yarışta etkili kar koşullarına ve zorlu pist yapısına rağmen ilk turdan itibaren temposunu koruyan Robinson, ikinci turda da hatasız bir çizgi izleyerek rakiplerine üstünlük sağladı. Yeni Zelandalı sporcu, heyecanlı geçen final bölümünde Avusturyalı ve İsviçreli favorileri geride bırakarak kürsünün en tepesine çıktı.

Bu galibiyet, Robinson’ın toplam Dünya Kupası podyumu sayısını 18’e yükseltirken, sporcu son dönemde art arda elde ettiği sonuçlarla dev slalomda yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Robinson’ın yükselişi, geleneksel olarak Avrupalı sporcuların domine ettiği alp disiplinleri dünyasında önemli bir kırılmayı temsil ediyor.

"HER ADIMDA GÜÇLENİYORUM"

Yeni Zelandalı genç yetenek, yarış sonrası yaptığı açıklamada büyük bir gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu benim için tarihi bir gün. Yeni Zelanda’dan gelip bu seviyede yarışmak kolay değil ama her adımda daha güçleniyorum. Kayak sporunun dünyanın her yerinden gelen sporculara ait olabileceğini göstermeye devam etmek istiyorum.”

Robinson’ın ABD’deki bu başarısı aynı zamanda sezonun geri kalanı için önemli bir mesaj niteliğinde. Takımlar ve spor otoriteleri, genç kayakçının bu formuyla dev slalomun yeni lideri olabileceği görüşünü yüksek sesle dillendiriyor.