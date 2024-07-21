Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

23 yaşındaki işçi, iş cinayetinde öldü: Makineye sıkışan işçi kurtarılamadı

Burdur'un Tefenni ilçesinde çalıştığı fabrikada mermer kesme makinesine sıkışan 23 yaşındaki işçi Hüseyin Mert Kök, yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 21.07.2024 20:16
  • Giriş: 21.07.2024 20:16
  • Güncelleme: 21.07.2024 20:20
Kaynak: İHA
23 yaşındaki işçi, iş cinayetinde öldü: Makineye sıkışan işçi kurtarılamadı
FOTOĞRAF: İHA

Burdur'un Tefenni ilçesinde çalıştığı fabrikada mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Mert Kök (23) mermer kesme makinasına sıkışarak ağır yaralandı.

Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BirGün'e Abone Ol