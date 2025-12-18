23 yıl geçti, karanlık sürüyor

Haber Merkezi

Ankara Portakal Çiçeği sokaktaki evinin önünde 18 Aralık 2002 tarihinde, akşam saat 18 civarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının üzerinden tam 23 yıl geçti. Yarım asra yaklaşan bu süre zarfında, Türkiye’nin yakın siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan bu cinayet, aydınlatılmak bir yana, karmaşık ilişkiler ağının içinde daha da flulaştı.

Eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, sosyal medya hesabından "Bir insan öldürülür. Ve ardından adalet sadece gecikmez, davanın yönü değiştirilebilir ya da unutturulabilir. Dosyalar başka yerlere sürülür. Fail bulanıklaştırılır" diyerek, Türkiye'deki cezasızlık kültürüne ve gerçeğin karartılmasına isyan etti.