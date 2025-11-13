Giriş / Abone Ol
230 yıldır dolaşımdaydı: ABD'de 1 sent tedavülden kaldırıldı

ABD'de 230 yılı aşkın süredir dolaşımda olan en küçük madeni para 1 sentin üretimi, ekonomik nedenler ve değişen tüketici alışkanlıkları sebebiyle durduruldu.

Dünya
  • 13.11.2025 09:54
  • Giriş: 13.11.2025 09:54
  • Güncelleme: 13.11.2025 10:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: Pixabay

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 1 sent, üretim maliyeti ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle tedavülden kaldırıldı.

ABD Darphanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre en düşük değerli para biriminin artık basılmayacağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamak için artık gerekli olmadığı gerekçesiyle 1 sentlik madeni paranın (penny) üretiminin durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

ÜRETİM MALİYETİ 3,69 SENTE YÜKSELMİŞTİ

Darphanenin açıklamasında kararın alınmasında son 10 yılda sent başına düşen üretim maliyetinin 1,42 sent artarak 3,69 sente yükselmesinin etkili olduğu kaydedildi.

ABD Darphanesi'nin 1792'de kurulmasının ardından basılan ilk madeni paralardan 1 sent, 230 yılı aşkın süredir dolaşımdaydı.

