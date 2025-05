238 milletvekilinden Can Atalay'ın TBMM kütüğüne kaydının yaptırılması için dilekçe

TBMM'de görev yapan 238 milletvekili, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen 3 yıldır cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM kütüğüne kaydının yaptırılması için dilekçe verdi.

TİP, CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniyol ve EMEP’li toplam 238 milletvekillinin ortak imzaladığı dilekçe TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Dilekçenin sunulmasının ardından TİP Sözcüsü Sera Kadıgil konuya ilişkin konuşma yaptı ve şunları söyledi:

“28. dönemde Hatay halkı tarafından vekil olarak seçilip görevlendirilmesine rağmen halkın verdiği görevi ifa etmesini bizzat engellediğiniz, 30 Ocak'ta yaptığınız anayasal darbeyle vekil kütüğünden silerek haklarını tümden gasbettiğiniz Can Atalay’ın görevsizliğinin ikinci yılındayız. Az önce TBMM başkanlığına hitaben bu tarihi utançtan en azından Meclis’imizin kurtarılması için tam 238 milletvekilimizin imzasıyla bir dilekçe sunduk. CHP, DEM, İYİ Parti ve Yeni Yol grubu ile EMEP vekillerinin imzasının bulunduğu ortak talebimiz, Meclis’e ve milli egemenliğe yapılan bu hadsiz saldırının derhal durdurulması ve Can Atalay’ın yok hükmünde bir işlemle sözde düşürülen milletvekilliği kaydının kütüğe işlenmesidir. Ben bir kez daha buradan başkanlık divanınıza ilgili dilekçenin bir örneğini sunacağım. Anayasadan ve halkın iradesinden yana taraf olan tüm gruplara ve siyasi partilere de, siz hariç sayın başkan, teşekkürlerimi sunuyorum. Can Atalay’ın serbest bırakılması gerektiğini bir kez daha söylüyorum.”