24 Aralık 2025 Reyting Sonuçları: Günün En Çok İzlenen Programı Belli Oldu

Televizyon dünyasında merakla beklenen 24 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı. Günün en çok izlenen programı belli oldu ve rekabetin yoğun yaşandığı akşamda zirve bir kez daha değişmedi. Diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında büyük bir çekişme yaşanırken, “reyting sonuçları”, “24 Aralık reyting birincisi” ve “en çok izlenen program hangisi” soruları yanıtını buldu.

24 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI – İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 kategorisinde ölçülen reyting sonuçlarına göre günün kazananları şöyle sıralandı:

Sıra Program Kanal Rating % Share % 1 Eşref Rüya Kanal D 10.00 26.71 2 Eşref Rüya (Özet) Kanal D 5.60 15.20 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5.38 36.89 4 Esra Erol'da ATV 4.44 21.12 5 Kuruluş Orhan ATV 4.23 11.24 6 Masterchef Türkiye TV8 4.11 11.26 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 3.95 12.57 8 Sahipsizler Star TV 3.28 8.83 9 ATV Ana Haber ATV 3.23 10.30 10 Kanal D Ana Haber Kanal D 2.85 9.07

GÜNÜN BİRİNCİSİ: EŞREF RÜYA YİNE ZİRVEDE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 10.00 rating ve 26.71 share oranıyla günün açık ara lideri oldu. Dizinin hemen ardından yayınlanan Eşref Rüya (Özet) bölümü ise 5.60 rating alarak ikinci sıraya yerleşti.

MÜGE ANLI, ESRA EROL VE ANA HABER YARIŞI

ATV ekranlarının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert 5.38 rating ile üçüncü sırada yer alırken, Esra Erol'da 4.44 rating ile dördüncü sırayı aldı. Akşam kuşağında güçlü yapımların yanında ana haber bültenleri de listede üst sıralarda yer almayı başardı.

GEÇEN HAFTA İLE KARŞILAŞTIRMA – REYTİNGLERDE YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLER

Geçtiğimiz hafta olan 17 Aralık 2025 Çarşamba reyting sonuçları ile karşılaştırıldığında tablo dikkat çekici:

Eşref Rüya geçen hafta 10,26 rating almıştı, bu hafta 10,00 rating ile zirveyi korudu ancak çok küçük bir düşüş yaşadı.

geçen hafta 10,26 rating almıştı, bu hafta 10,00 rating ile zirveyi korudu ancak çok küçük bir düşüş yaşadı. Eşref Rüya (Özet) geçen hafta 6,13 iken bu hafta 5,60 ile hafif düşüş gösterdi.

geçen hafta 6,13 iken bu hafta 5,60 ile hafif düşüş gösterdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert geçen hafta 5,24 iken bu hafta 5,38 ile yükseliş kaydetti.

geçen hafta 5,24 iken bu hafta 5,38 ile yükseliş kaydetti. Kuruluş Orhan geçen hafta 4,40 iken bu hafta 4,23’e geriledi.

geçen hafta 4,40 iken bu hafta 4,23’e geriledi. Esra Erol’da 4,14’ten 4,44’e çıkarak önemli bir artış yakaladı.

4,14’ten 4,44’e çıkarak önemli bir artış yakaladı. Masterchef Türkiye 3,50’den 4,11’e yükselerek bu hafta daha güçlü bir performans gösterdi.

3,50’den 4,11’e yükselerek bu hafta daha güçlü bir performans gösterdi. Sahipsizler geçen haftaki 3,39 rating seviyesinden 3,28’e sınırlı düşüş yaşadı.

geçen haftaki 3,39 rating seviyesinden 3,28’e sınırlı düşüş yaşadı. Haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,35’ten 3,95’e yükselerek dikkat çekti.

3,35’ten 3,95’e yükselerek dikkat çekti. ATV Ana Haber 3,17’den 3,23’e küçük bir artış gösterdi.

3,17’den 3,23’e küçük bir artış gösterdi. Kanal D Ana Haber, geçen hafta listede yer almayan pozisyondan bu hafta 2,85 rating ile ilk 10’a girmeyi başardı.

24 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI – GENEL DEĞERLENDİRME

Hem dizi hem yarışma hem de gündüz kuşağı programlarının yoğun rekabetine sahne olan 24 Aralık günü, özellikle ATV ve Kanal D’nin güçlü performansıyla dikkat çekti. Eğlence programları, diziler ve ana haberler arasında izleyici payı dengeli şekilde dağıldı.

24 Aralık 2025 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Günün birincisi Eşref Rüya oldu.

En çok izlenen ilk 3 program hangileri?

Eşref Rüya, Eşref Rüya (Özet) ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk 3 sırada yer aldı.

Geçen haftaya göre reytinglerde değişim oldu mu?

Evet, bazı yapımlarda düşüş yaşanırken bazı programlarda yükseliş görüldü.

Hangi kanallar öne çıktı?

Kanal D ve ATV günün en yüksek izlenme oranına sahip kanalları arasında öne çıktı.

24 Aralık 2025 reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Eşref Rüya zirveyi bırakmazken, gündüz kuşağı ve ana haber programlarının da güçlü performansı dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışında dengelerin nasıl değişeceği ise merakla takip edilecek.