24 Ekim 2025 Altın Fiyatları | Gram altın kaç lira? Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın piyasası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşama sinyalleri ve küresel enflasyon verileri, altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ALTIN FİYATLARI BUGÜN: 24 EKİM 2025 GÜNCEL TABLO İstanbul serbest piyasasında altın fiyatları, güne düşüşle başladı. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 primle 5.569 TL'den tamamlamıştı. Ancak yeni günde yön tersine döndü ve sabah saatlerinde yüzde 0,8 gerileyerek 5.526 TL seviyesine indi. Altın Türü Fiyat (TL) Değişim Gram Altın 5.526 % -0,8 Çeyrek Altın 9.589 - Cumhuriyet Altını 38.218 - ONS ALTIN 4.086 DOLARDA: NEDEN GERİLEDİ? Ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününde 4.086 dolar seviyesine gerileyerek önceki kapanışın yüzde 1 altında seyretti. Bu düşüşte, ABD ile Çin arasındaki diplomatik temasların yeniden başlamasına yönelik beklentiler etkili oldu. Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar, küresel ticaret dengelerine yönelik pozitif bir hava yaratarak risk iştahını artırdı. Bu durum, yatırımcıların altın gibi güvenli limanlardan çıkmasına neden oldu. ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? EKONOMİK VE TEKNİK DEĞERLENDİRME Teknik açıdan bakıldığında, 4.000 dolar seviyesi destek, 4.500 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. Bu aralık, kısa vadede altının yönünü belirleyebilir. 4.000 doların altına sarkma durumunda satış baskısının artabileceği, 4.500 doların aşılması halinde ise yeniden yukarı yönlü ivmenin başlayabileceği değerlendiriliyor. GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI 24 Ekim 2025 sabahı itibarıyla gram altın 5.526 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 9.589 TL, Cumhuriyet altını ise 38.218 TL’den satılıyor. Dün günü 5.569 TL seviyesinden tamamlayan gram altın, yeni güne yüzde 0,8’lik düşüşle girdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (24 EKİM 2025)