24 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen dizisi belli oldu

24 Ekim 2025 Cuma gününün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. TRT 1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz” üçüncü bölümüyle büyük bir çıkış yaparak 9,69 reyting oranına ulaştı ve cuma akşamlarının zirvesine yerleşti. Bu sonuçla birlikte, yaklaşık 80 hafta sonra ilk kez günün lideri değişti.

Uzun süredir cuma akşamlarının birincisi olan Kızılcık Şerbeti, bu hafta 6,48 reytingle ikinci sırada yer aldı. Yeni dizi Taşacak Bu Deniz (Özet) bölümü ise 5,27 reytingle üçüncü sırada yer alarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Now TV’nin iddialı yeni dizisi Ben Onun Annesiyim ise 1,97 reytingle sezonun en zayıf açılışını yaptı.

24 EKİM 2025 CUMA GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1, Now TV, ATV, Kanal D ve Show TV gibi kanallar arasındaki rekabette dengeler değişti. İşte TİAK verilerine göre, 24 Ekim 2025 tarihli reyting listesi:

Sıra Program Adı Reyting Kanal 1 Taşacak Bu Deniz 9,69 TRT 1 2 Kızılcık Şerbeti 6,48 Show TV 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 5,27 TRT 1 4 Esra Erol'da 4,54 ATV 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,48 ATV 6 Arka Sokaklar 4,37 Kanal D 7 Show Ana Haber 3,44 Show TV 8 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,33 Show TV 9 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,01 Now TV 10 Masterchef Türkiye 2,81 TV8

REYTİNGLERDE ZİRVE DEĞİŞTİ: TAŞACAK BU DENİZ LİDERLİĞİ ALDI

TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, üçüncü bölümüyle reytinglerde tarihi bir çıkış yaptı. Dizi, hem duygusal senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile cuma akşamı en çok izlenen yapım olmayı başardı. Böylece, uzun süredir zirvedeki Kızılcık Şerbeti tahtını devretmek zorunda kaldı.

KIZILCIK ŞERBETİ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, geçen hafta elde ettiği reytingin altına düşerek 6,48 reytingle ikinci sıraya geriledi. Dizi, hâlâ yüksek izlenme oranına sahip olsa da yeni rakibi “Taşacak Bu Deniz”e karşı ilk kez liderliğini kaybetti.

GECENİN DİĞER DİKKAT ÇEKEN PROGRAMLARI

Arka Sokaklar, 4,37 reytingle altıncı sırada yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü.

Esra Erol’da 4,54 reytingle dördüncü sıraya yükseldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,48 reyting alarak beşinci sırada yer aldı.

Show Ana Haber, 3,44 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim ise 1,97 reytingle beklentilerin altında kaldı.

REYTİNG ANALİZİ: HANGİ KANAL KAZANDI?

TRT 1, yeni sezonun en güçlü çıkışını yapan kanal olarak dikkat çekti. Now TV ve ATV haftayı ortalama seviyelerde tamamlarken, Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar hâlâ sadık bir izleyici kitlesine sahip.

Ben Onun Annesiyim dizisi ne kadar izlendi?

Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim, 1,97 reytingle sezonun en düşük açılışını yaptı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Show TV’de yayınlanan Show Ana Haber, 3,44 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.