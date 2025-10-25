Giriş / Abone Ol
24 Ekim 2025 günün en çok izlenen dizisi hangi dizi oldu? En çok izlenen haber programı hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz rekabetinde kazanan kim oldu? Tüm detaylar haberimizde.

  • 25.10.2025 14:43
  • Giriş: 25.10.2025 14:43
  • Güncelleme: 25.10.2025 14:45
24 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen dizisi belli oldu

24 Ekim 2025 Cuma gününün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. TRT 1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz” üçüncü bölümüyle büyük bir çıkış yaparak 9,69 reyting oranına ulaştı ve cuma akşamlarının zirvesine yerleşti. Bu sonuçla birlikte, yaklaşık 80 hafta sonra ilk kez günün lideri değişti.

Uzun süredir cuma akşamlarının birincisi olan Kızılcık Şerbeti, bu hafta 6,48 reytingle ikinci sırada yer aldı. Yeni dizi Taşacak Bu Deniz (Özet) bölümü ise 5,27 reytingle üçüncü sırada yer alarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Now TV’nin iddialı yeni dizisi Ben Onun Annesiyim ise 1,97 reytingle sezonun en zayıf açılışını yaptı.

Taşacak Bu Deniz dizisi konusu nedir? Oyuncuları, çekim yeri ve tüm detaylar

24 EKİM 2025 CUMA GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1, Now TV, ATV, Kanal D ve Show TV gibi kanallar arasındaki rekabette dengeler değişti. İşte TİAK verilerine göre, 24 Ekim 2025 tarihli reyting listesi:

SıraProgram AdıReytingKanal
1Taşacak Bu Deniz9,69TRT 1
2Kızılcık Şerbeti6,48Show TV
3Taşacak Bu Deniz (Özet)5,27TRT 1
4Esra Erol'da4,54ATV
5Müge Anlı ile Tatlı Sert4,48ATV
6Arka Sokaklar4,37Kanal D
7Show Ana Haber3,44Show TV
8Kızılcık Şerbeti (Özet)3,33Show TV
9Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber3,01Now TV
10Masterchef Türkiye2,81TV8

REYTİNGLERDE ZİRVE DEĞİŞTİ: TAŞACAK BU DENİZ LİDERLİĞİ ALDI

TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, üçüncü bölümüyle reytinglerde tarihi bir çıkış yaptı. Dizi, hem duygusal senaryosu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile cuma akşamı en çok izlenen yapım olmayı başardı. Böylece, uzun süredir zirvedeki Kızılcık Şerbeti tahtını devretmek zorunda kaldı.

KIZILCIK ŞERBETİ İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, geçen hafta elde ettiği reytingin altına düşerek 6,48 reytingle ikinci sıraya geriledi. Dizi, hâlâ yüksek izlenme oranına sahip olsa da yeni rakibi “Taşacak Bu Deniz”e karşı ilk kez liderliğini kaybetti.

GECENİN DİĞER DİKKAT ÇEKEN PROGRAMLARI

  • Arka Sokaklar, 4,37 reytingle altıncı sırada yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü.
  • Esra Erol’da 4,54 reytingle dördüncü sıraya yükseldi.
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,48 reyting alarak beşinci sırada yer aldı.
  • Show Ana Haber, 3,44 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.
  • Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim ise 1,97 reytingle beklentilerin altında kaldı.

REYTİNG ANALİZİ: HANGİ KANAL KAZANDI?

TRT 1, yeni sezonun en güçlü çıkışını yapan kanal olarak dikkat çekti. Now TV ve ATV haftayı ortalama seviyelerde tamamlarken, Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar hâlâ sadık bir izleyici kitlesine sahip.

Ben Onun Annesiyim dizisi ne kadar izlendi?

Now TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim, 1,97 reytingle sezonun en düşük açılışını yaptı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Show TV’de yayınlanan Show Ana Haber, 3,44 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

