24 Erzincanspor - Kepez Spor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta heyecan hız kesmeden devam ederken, 32. hafta karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle 24 Erzincanspor - Kepez Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Erzincanspor ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kepez Spor’un karşılaşması öncesinde tüm detaylar merak ediliyor.

24 ERZİNCANSPOR - KEPEZ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta kapsamında oynanacak olan 24 Erzincanspor - Kepez Spor karşılaşması, 24 Mart Salı günü saat 13.30’da başlayacak.

24 ERZİNCANSPOR - KEPEZ SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik mücadele, Erzincan’da bulunan Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

24 ERZİNCANSPOR - KEPEZ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgisi oldu. Ancak bu önemli karşılaşma canlı olarak yayınlanmayacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU VE PUAN TABLOSU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor. İşte 24 Erzincanspor ve Kepez Spor’un güncel performansları:

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra 24 Erzincanspor 12 6 12 42 10. Kepez Spor 5 8 16 23 16.

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

24 Erzincanspor orta sıralarda yer alırken üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Kepez Spor ise ligde kalma mücadelesi veriyor.

Ev sahibi ekip saha avantajını kullanmayı hedefliyor.

Konuk ekip için her puan hayati önem taşıyor.

24 ERZİNCANSPOR - KEPEZ SPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken alınacak her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle 24 Erzincanspor - Kepez Spor karşılaşması, iki takım açısından da kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Erzincanspor üst sıraları zorlamak isterken, Kepez Spor ise alt sıralardan kurtulma hedefiyle sahaya çıkacak.

