24 Haziran hangi burç? 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 24 Haziran hangi burç sorusu ise 24 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 24 Haziran hangi burç? İşte 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

24 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 24 Haziran hangi burç? İşte 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

24 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

24 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

24 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

24 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 24 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 24 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 24 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 24 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

24 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1314 - Philippa, İngiltere Kraliçesi (ö. 1369)

1519 - Théodore de Bèze, Fransız Kalvinist Protestan ilahiyatçı, reformcu ve bilgin (ö. 1605)

1532 - Robert Dudley, bir İngiliz devlet adamı (ö. 1588)

1542 - Haçlı Yuhanna, İspanyol Karmelit rahibi, mistik (ö. 1591)

1687 - Johann Albrecht Bengel, Alman luteran Teolog, Pietist ve Yeni Ahit uzmanıdır (ö. 1752)

1703 - Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens, bir Fransız filozof ve roman yazarı (ö. 1771)

1788 - Silvio Pellico, İtalyan yurtsever, şair ve oyun yazarı (ö. 1854)

1806 - Julius von Leypold, Alman ressam (ö. 1874)

1842 - Ambrose Bierce, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 1914)

1852 - Victor Adler, Avusturyalı sosyalist (ö. 1918)

1871 - Tokadîzâde Şekib Bey, Osmanlı-Türk şair ve siyasetçi (ö. 1932)

1883 - Victor Francis Hess, Avusturyalı-Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1964)

1890 - Milunka Savić, Sırp kadın asker ve halk kahramanı (ö. 1973)

1895 - Jack Dempsey, Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu (ö. 1983)

1895 - Robert von Ranke Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (ö. 1985)

1900 - Raphael Lemkin, Polonyalı avukat (ö. 1959)

1905 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (ö. 1985)

1906 - Pierre Fournier, Fransız çellist (ö. 1986)

1911 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (ö. 2011)

1912 - Mary Wesley, İngiliz yazar (ö. 2002)

1915 - Norman Cousins, Amerikalı gazeteci, yazar ve profesör (ö. 1990)

1917 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (ö. 2015)

1923 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş insanı (ö. 2020)

1924 - Kurt Furgler, İsviçreli politikacı (ö. 2008)

1930 - Claude Chabrol, Fransız film yönetmeni (ö. 2010)

1934 - Ferdinand Biwersi, Eski Alman futbol hakemi (ö. 2013)

1935 - Juan Bautista Agüero, Paraguaylı eski millî futbolcu (ö. 1935)

1938 - Ebulfez Elçibey, Azeri siyasetçi ve Azerbaycan'ın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2000)

1938 - Lawrence Block, Amerikalı yazar

1939 - Samed Behrengi, Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk hikâyeleri ile halk masalları yazarı (ö. 1967)

1941 - Erkin Koray, Türk müzisyen (ö. 2023)

1941 - Julia Kristiva, Bulgar-Fransız edebiyat teorisyeni, psikanalist, yazar ve filozof

1942 - Colin Groves, Avustralyalı biyoloji profesörü ve antropolog (ö. 2017)

1942 - Michele Lee, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve yönetmen

1942 - Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Şilili siyasetçi

1944 - Jeff Beck, İngiliz müzisyen

1947 - Peter Weller, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1947 - Clarissa Dickson Wright, İngiliz gazeteci, yemek uzmanı ve TV programcısı (ö. 2014)

1949 - John Illsey, İngiliz müzisyen

1950 - Nancy Allen, Amerikalı dizi ve film oyuncusudur

1950 - Jan Kulczyk, Polonyalı iş insanı (ö. 2015)

1951 - Charles Sturridge, İngiliz yönetmen ve senarist

1953 - William Moerner, Amerikan fizikçi ve kimyacı

1955 - Sadi Güven, Türk hâkim

1957 - Angela Roy, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni

1958 - John Tortorella, Amerikalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1960 - Siedah Garrett, Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı

1961 - Iain Glen, İskoç sinema ve tiyatro oyuncusu

1962 - Christine Neubauer, Alman oyuncu ve sunucu

1962 - Gökhan Hotamışlıgil, Türk akademisyen ve tıp doktoru

1964 - Can Doğan, Türk tiyatro sanatçısı

1964 - Serap Aksoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1966 - Adrienne Shelly, Amerikalı oyuncu, senarist ve film yönetmenidir

1967 - Richard Kruspe, Alman müzisyen

1968 - Boris Gelfand, İsraili büyük satranç ustası ve satranç yazarı

1969 - Sissel Kyrkjebø, Norveçli soprano

1970 - Glenn Medeiros, Portekiz asıllı Hawaiili bir R&B sanatçısıdır

1972 - Robbie McEwen, Emekli Avustralyalı yol bisikleti yarışçısı

1973 - Alexander Beyer, Alman oyuncu

1973 - Onur Ünlü, Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu

1974 - Sinan Şamil Sam, Türk profesyonel boksör (ö. 2015)

1977 - Francine Jordi, İsviçreli şarkıcı

1978 - Luis García Sanz, İspanyol eski futbolcudur

1978 - Pantelis Kafes, Yunan futbolcudur

1978 - Shunsuke Nakamura, Japon futbolcudur

1978 - Juan Román Riquelme, Arjantinli futbolcu

1978 - Emppu Vuorinen, Fin müzisyen ve söz yazarı

1979 - Petra Němcová, Çek model, televizyon sunucusu, yazar ve hayırseverdir

1980 - Cicinho, Brezilyalı oyuncu

1980 - Minka Kelly, Amerikalı oyuncu

1982 - Joanna Kulig, Polonyalı kadın sinema ve dizi oyuncusu

1982 - Kevin Nolan, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör

1984 - J. J. Redick, Amerikalı basketbolcu

1985 - Diego Alves, Brezilyalı futbolcu

1986 - Harrison Afful, Ganalı futbolcu

1986 - Solange Knowles, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve Beyonce Knowles'ın kız kardeşi

1987 - LiSA, Japon şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Lionel Messi, Arjantinli futbolcu

1988 - Micah Richards, İngiliz futbolcu

1990 - Richard Sukuta-Pasu, Alman futbolcu

1992 - David Alaba, Avusturyalı millî futbolcu

1992 - Isaac Kiese Thelin, İsveçli millî futbolcu

1994 - Nicole Muñoz, Kanadalı oyuncu

1996 - Duki, Arjantinli şarkıcı, rapçi ve rap türünün bestecisidir

1999 - Darwin Núñez, Uruguaylı futbolcu

2000 - Nehuén Pérez, Arjantinli futbolcu

24 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

24 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

24 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

24 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

24 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 24 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

24 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

24 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

24 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

24 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 24 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.