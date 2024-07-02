24 Haziran hangi burç? 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 24 Haziran hangi burç sorusu ise 24 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 24 Haziran hangi burç? İşte 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
24 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 24 Haziran hangi burç? İşte 24 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
24 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
24 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
24 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
24 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 24 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 24 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 24 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 24 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
24 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1314 - Philippa, İngiltere Kraliçesi (ö. 1369)
- 1519 - Théodore de Bèze, Fransız Kalvinist Protestan ilahiyatçı, reformcu ve bilgin (ö. 1605)
- 1532 - Robert Dudley, bir İngiliz devlet adamı (ö. 1588)
- 1542 - Haçlı Yuhanna, İspanyol Karmelit rahibi, mistik (ö. 1591)
- 1687 - Johann Albrecht Bengel, Alman luteran Teolog, Pietist ve Yeni Ahit uzmanıdır (ö. 1752)
- 1703 - Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens, bir Fransız filozof ve roman yazarı (ö. 1771)
- 1788 - Silvio Pellico, İtalyan yurtsever, şair ve oyun yazarı (ö. 1854)
- 1806 - Julius von Leypold, Alman ressam (ö. 1874)
- 1842 - Ambrose Bierce, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 1914)
- 1852 - Victor Adler, Avusturyalı sosyalist (ö. 1918)
- 1871 - Tokadîzâde Şekib Bey, Osmanlı-Türk şair ve siyasetçi (ö. 1932)
- 1883 - Victor Francis Hess, Avusturyalı-Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1964)
- 1890 - Milunka Savić, Sırp kadın asker ve halk kahramanı (ö. 1973)
- 1895 - Jack Dempsey, Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu (ö. 1983)
- 1895 - Robert von Ranke Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (ö. 1985)
- 1900 - Raphael Lemkin, Polonyalı avukat (ö. 1959)
- 1905 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (ö. 1985)
- 1906 - Pierre Fournier, Fransız çellist (ö. 1986)
- 1911 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (ö. 2011)
- 1912 - Mary Wesley, İngiliz yazar (ö. 2002)
- 1915 - Norman Cousins, Amerikalı gazeteci, yazar ve profesör (ö. 1990)
- 1917 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (ö. 2015)
- 1923 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş insanı (ö. 2020)
- 1924 - Kurt Furgler, İsviçreli politikacı (ö. 2008)
- 1930 - Claude Chabrol, Fransız film yönetmeni (ö. 2010)
- 1934 - Ferdinand Biwersi, Eski Alman futbol hakemi (ö. 2013)
- 1935 - Juan Bautista Agüero, Paraguaylı eski millî futbolcu (ö. 1935)
- 1938 - Ebulfez Elçibey, Azeri siyasetçi ve Azerbaycan'ın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2000)
- 1938 - Lawrence Block, Amerikalı yazar
- 1939 - Samed Behrengi, Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk hikâyeleri ile halk masalları yazarı (ö. 1967)
- 1941 - Erkin Koray, Türk müzisyen (ö. 2023)
- 1941 - Julia Kristiva, Bulgar-Fransız edebiyat teorisyeni, psikanalist, yazar ve filozof
- 1942 - Colin Groves, Avustralyalı biyoloji profesörü ve antropolog (ö. 2017)
- 1942 - Michele Lee, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve yönetmen
- 1942 - Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Şilili siyasetçi
- 1944 - Jeff Beck, İngiliz müzisyen
- 1947 - Peter Weller, Amerikalı oyuncu ve yönetmen
- 1947 - Clarissa Dickson Wright, İngiliz gazeteci, yemek uzmanı ve TV programcısı (ö. 2014)
- 1949 - John Illsey, İngiliz müzisyen
- 1950 - Nancy Allen, Amerikalı dizi ve film oyuncusudur
- 1950 - Jan Kulczyk, Polonyalı iş insanı (ö. 2015)
- 1951 - Charles Sturridge, İngiliz yönetmen ve senarist
- 1953 - William Moerner, Amerikan fizikçi ve kimyacı
- 1955 - Sadi Güven, Türk hâkim
- 1957 - Angela Roy, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni
- 1958 - John Tortorella, Amerikalı buz hokeyi oyuncusu ve koç
- 1960 - Siedah Garrett, Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı
- 1961 - Iain Glen, İskoç sinema ve tiyatro oyuncusu
- 1962 - Christine Neubauer, Alman oyuncu ve sunucu
- 1962 - Gökhan Hotamışlıgil, Türk akademisyen ve tıp doktoru
- 1964 - Can Doğan, Türk tiyatro sanatçısı
- 1964 - Serap Aksoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1966 - Adrienne Shelly, Amerikalı oyuncu, senarist ve film yönetmenidir
- 1967 - Richard Kruspe, Alman müzisyen
- 1968 - Boris Gelfand, İsraili büyük satranç ustası ve satranç yazarı
- 1969 - Sissel Kyrkjebø, Norveçli soprano
- 1970 - Glenn Medeiros, Portekiz asıllı Hawaiili bir R&B sanatçısıdır
- 1972 - Robbie McEwen, Emekli Avustralyalı yol bisikleti yarışçısı
- 1973 - Alexander Beyer, Alman oyuncu
- 1973 - Onur Ünlü, Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu
- 1974 - Sinan Şamil Sam, Türk profesyonel boksör (ö. 2015)
- 1977 - Francine Jordi, İsviçreli şarkıcı
- 1978 - Luis García Sanz, İspanyol eski futbolcudur
- 1978 - Pantelis Kafes, Yunan futbolcudur
- 1978 - Shunsuke Nakamura, Japon futbolcudur
- 1978 - Juan Román Riquelme, Arjantinli futbolcu
- 1978 - Emppu Vuorinen, Fin müzisyen ve söz yazarı
- 1979 - Petra Němcová, Çek model, televizyon sunucusu, yazar ve hayırseverdir
- 1980 - Cicinho, Brezilyalı oyuncu
- 1980 - Minka Kelly, Amerikalı oyuncu
- 1982 - Joanna Kulig, Polonyalı kadın sinema ve dizi oyuncusu
- 1982 - Kevin Nolan, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör
- 1984 - J. J. Redick, Amerikalı basketbolcu
- 1985 - Diego Alves, Brezilyalı futbolcu
- 1986 - Harrison Afful, Ganalı futbolcu
- 1986 - Solange Knowles, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve Beyonce Knowles'ın kız kardeşi
- 1987 - LiSA, Japon şarkıcı ve söz yazarı
- 1987 - Lionel Messi, Arjantinli futbolcu
- 1988 - Micah Richards, İngiliz futbolcu
- 1990 - Richard Sukuta-Pasu, Alman futbolcu
- 1992 - David Alaba, Avusturyalı millî futbolcu
- 1992 - Isaac Kiese Thelin, İsveçli millî futbolcu
- 1994 - Nicole Muñoz, Kanadalı oyuncu
- 1996 - Duki, Arjantinli şarkıcı, rapçi ve rap türünün bestecisidir
- 1999 - Darwin Núñez, Uruguaylı futbolcu
- 2000 - Nehuén Pérez, Arjantinli futbolcu
24 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
24 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
24 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
24 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
24 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 24 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
24 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
24 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
24 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
24 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 24 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.