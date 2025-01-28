24 ilde IŞİD operasyonu: 100 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 24 ildeki operasyonlarda 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonların; Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlendi belirtildi.

24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-41" ve “GÜRZ-42” operasyonlarımızda; 100 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. ❗️



Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz,… pic.twitter.com/a7QuR00jZ7