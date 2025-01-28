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24 ilde IŞİD operasyonu: 100 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde IŞİD'e yönelik son bir haftadır devam eden "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonlarında 100 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Güncel
  • 28.01.2025 08:36
  • Giriş: 28.01.2025 08:36
  • Güncelleme: 28.01.2025 08:46
24 ilde IŞİD operasyonu: 100 gözaltı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 24 ildeki operasyonlarda 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonların; Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlendi belirtildi.

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