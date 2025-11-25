24 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi rekor tanımıyor!

24 Kasım 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi gününün en çok izlenen dizi, program ve haber bültenleri hangileri oldu? Uzak Şehir reyting sonuçları zirveyi korudu mu, Müge Anlı reyting performansını sürdürdü mü, Esra Erol reyting sıralamada kaçıncı oldu? İşte TOTAL reyting sonuçları, dizilerin izlenme oranları ve 24 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait detaylı reyting tablosu!

24 KASIM 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, bu haftayı da lider tamamlayarak 15,58 reyting ile zirveyi perçinledi. Dizi, geçtiğimiz haftadaki başarısını sürdürerek en çok izlenen dizi unvanını elinde tuttu.

Uzak Şehir’in özet bölümü ise 9,30 reyting alarak ikinci sırada yer aldı. Günün en çok takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 5,66 reyting ile üçüncü sırayı aldı.

Cennetin Çocukları reyting sonuçları ise beklentilerin altında kalarak 4,83 reyting ile beşinci sırada yer aldı. Masterchef reyting oranı ise istikrarlı çizgisini sürdürerek 2,85 reyting ile günün onuncu programı oldu.

Günün en çok izlenen haber bülteni, Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber reyting performansıyla 4,01 reyting alarak altıncı sırada yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (24 KASIM 2025 PAZARTESİ – TOTAL/ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 15,58 2 Uzak Şehir (Özet) 9,30 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,66 4 Esra Erol’da 5,12 5 Cennetin Çocukları 4,83 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,01 7 ATV Ana Haber 3,29 8 Kanal D Ana Haber 3,22 9 Cennetin Çocukları (Özet) 3,11 10 Masterchef Türkiye 2,85

Kaynak: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ GÜNÜ NELERİ GÖSTERDİ?

24 Kasım Pazartesi günü yayınlanan diziler ve programlar arasında özellikle Uzak Şehir total reyting sonuçlarında açık ara farkla liderliğini sürdürdü. En çok izlenen dizi kategorisinde büyük başarı elde eden yapım, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor.

Total reyting sonuçları baz alındığında; Müge Anlı reyting performansıyla sabah kuşağında zirveye oynarken, Esra Erol reyting oranlarıyla ilk beş içinde yer almayı başardı.

HANGİ YAPIMLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Cennetin Çocukları reyting sonuçları geçen haftaya göre bir puan düşerek 4,83 seviyesinde kaldı. Masterchef reyting oranı ise stabil yapısıyla listede yer almayı sürdürürken, dizilere göre daha düşük seviyelerde seyretti.

Günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

24 Kasım 2025 Pazartesi günü en çok izlenen dizi, 15,58 reytingle Uzak Şehir oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert reyting sonuçları kaç çıktı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,66 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

Cennetin Çocukları reyting sonuçları nasıl?

Cennetin Çocukları, 4,83 reyting ile listede beşinci sırada yer aldı.

Masterchef reyting kaç oldu?

Masterchef Türkiye, 2,85 reytingle listenin onuncu basamağında yer aldı.

Now Ana Haber reyting kaç çıktı?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,01 reyting alarak günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Reyting sonuçları Pazartesi günleri neden önemli?

Pazartesi günü yayınlanan diziler reyting rekabetinin en yoğun yaşandığı akşamdır. Özellikle Uzak Şehir, Esra Erol ve Cennetin Çocukları gibi yapımlar büyük ilgi görür.

24 Kasım 2025 Pazartesi günlük reyting sonuçları incelendiğinde, Uzak Şehir bir kez daha zirvede yer alarak rekor serisini sürdürdü. Uzak Şehir’in hem normal hem de özet bölümü yüksek performans gösterirken, Müge Anlı, Esra Erol, Cennetin Çocukları ve Masterchef reyting sonuçlarıyla günü tamamladı. Haftanın reyting raporu, izleyici tercihlerini net şekilde ortaya koydu.