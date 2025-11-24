24 Kasım 2025 Süper Lig'de Bugün Hangi Maçlar Var? | Fikstür ve Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig’de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarların en çok merak ettiği konuların başında bugün Süper Lig’de hangi maçlar var sorusu geliyor. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Süper Lig'de iki kritik karşılaşma sahne alacak. Özellikle zirveyi ilgilendiren Başakşehir - Trabzonspor mücadelesi ile ligde çıkış arayan Konyaspor - Antalyaspor maçı büyük ilgi görüyor. İşte Süper Lig güncel fikstürü ve son oynanan maçların sonuçları...

BUGÜN SÜPER LİG’DE OYNANACAK MAÇLAR (24 KASIM 2025)

Saat Ev Sahibi Deplasman 20:00 Konyaspor Antalyaspor 20:00 Başakşehir Trabzonspor

OYNANAN SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Ev Sahibi Skor Deplasman Kayserispor 0 - 3 Gaziantep FK Eyüpspor 1 - 1 Fatih Karagümrük Galatasaray 3 - 2 Gençlerbirliği Göztepe 0 - 0 Kocaelispor Beşiktaş 1 - 1 Samsunspor Alanyaspor 1 - 2 Kasımpaşa Çaykur Rizespor 2 - 5 Fenerbahçe

MAÇLARIN ÖNEMİ VE PUAN DURUMUNA ETKİSİ

Fenerbahçe'nin Rizespor karşısında aldığı 5-2’lik galibiyet zirve yarışında dengeleri değiştirdi. Galatasaray ise Gençlerbirliği karşısında zorlu geçen mücadeleyi 3-2 kazanarak yarıştan kopmadı. Beşiktaş ve Samsunspor sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve iki takım da puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa deplasmanda aldığı kritik galibiyet ile Avrupa potasını zorlamaya başladı.

Bugünün Kritik Maçlarına Bakış

Konyaspor ve Antalyaspor arasındaki mücadele, ligde orta sıraları yakından ilgilendirirken, Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşması Avrupa hattını doğrudan etkileyen önemli bir sınav niteliğinde.

Bugün Süper Lig’de hangi maçlar oynanacak? Bugün saat 20:00’de Konyaspor - Antalyaspor ve Başakşehir - Trabzonspor maçları oynanacak. Galatasaray maç sonucu ne oldu? Galatasaray, Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti. Beşiktaş maç sonucu ne oldu? Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe maç sonucu ne oldu? Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Bugün Süper Lig maçları saat kaçta? Bugünkü iki maç da saat 20:00’de başlayacak.

24 Kasım 2025 Süper Lig fikstürü futbolseverlere heyecan dolu iki önemli karşılaşma sunuyor. Başakşehir - Trabzonspor ve Konyaspor - Antalyaspor maçlarının sonuçları ligde puan durumu ve sıralama açısından büyük önem taşıyor. Maç sonuçları, analizler ve canlı gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.