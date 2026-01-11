24 kent 97 dernek ve medrese: IŞİD’in Türkiye ağı

Yalova’da, IŞİD’e yönelik 29 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler polise ateş açtı. Çıkan çatışmada üç polis memuru yaşamını yitirirken sekiz polis ve bir bekçi yaralandı. Operasyonda, altı IŞİD’li öldürüldü.

IŞİD’e yönelik operasyonların ardından yaşananlara yönelik soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.

CİHATÇILARA AÇILAN ALAN

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İddianamede yer verilen TEM Daire Başkanlığı’nın 25 Ekim 2023 tarihli yazısı, cihatçı yapının Türkiye’deki faaliyetlerine ayna tuttu.

İddianamede yer verilen Ekim 2023 tarihli yazıda, Türkiye’de bulunan radikal ve selefi ideolojiye mensup kişilerin, “Taban oluşturmak” amacıyla kitabevi, kreş, mescit ve medreseler açtığı belirtildi. Yazıda, terör örgütünün eleman ve taban kazanma noktasında hedef kitlesinin daha çok gençler olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Dini istismar eden terör örgütler, ‘Daru’l Harp, Tağut, Rejim, Oy, Cuma Namazı, Hilafet, Cihad, Tevhid, Şirk, çocukların devlet okullarına gönderilmemesi’ gibi meseleleri kendi felsefelerine ve ideolojilerine göre yorumlamaktadır. Ayrıca DEAŞ terör örgütü ve benzeri dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahıslar da ülkemizde taban oluşturmak, eleman kazanmak ve çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarına maddi gelir sağlamak amacıyla legal ya da illegal dernek, kitabevi kreş, mescit ve medreseler oluşturmaktadır.”

IŞİD İŞLETMELERİ

Yazıda, “DAEŞ terör örgütü yanlısı” olarak nitelendirilen ve Türkiye’de faaliyet gösteren dernek, kitabevi, mescit ve medreselerin sayısı da paylaşıldı. Türkiye’de, 24’ü Yalova’da olmak üzere Adana, Ağrı, Ankara, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Yalova ve Van’da, “IŞİD yanlısı” toplam 97 dernek, kitabevi, mescit ve medrese tespit edildiği bildirildi.

IŞİD yanlısı olduğu belirlenen ve “IŞİD’e üye ve finansman sağlamak” amacıyla faaliyet gösterdiği belirtilen oluşumların sonlandırılmasına yönelik çalışmaların, “Örgütün taban kazanma faaliyetlerinin akamete uğratılması” ve terör örgütüyle mücadeleye önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. İddianamede öte yandan, Ekim 2023’teki yazıda belirtilen IŞİD’e yakın işletmelerle ilgili yaptırımlara da yer verildi.