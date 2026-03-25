24 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen diziden sürpriz atak!

24 Mart 2026 Salı reyting sonuçları belli oldu ve televizyon ekranlarında günün en çok izlenen yapımları netleşti. Özellikle dizi rekabetinin öne çıktığı günde, zirve yarışında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Günün sonunda ATV’nin yeni sezon dizisi A.B.İ., hafif oranda yükselerek liderliğini sürdürürken, listede dikkat çeken asıl detay ise sevilen yapımlar arasındaki reyting yarışının giderek sertleşmesi oldu.

Televizyon izleyicisinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alan 24 Mart 2026 Salı reyting sonuçları, dünün reyting sonuçları, salı reyting sonuçları ve günün en çok izlenen programları aramaları bugün de gündemde öne çıktı. Özellikle A.B.İ., Mehmed Fetihler Sultanı ve Kıskanmak arasındaki sıralama, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.

İşte yalnızca paylaşılan verilere göre hazırlanan, 24 Mart 2026 Salı reyting sonuçları tablosu ve günün öne çıkan detayları.

24 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Mart 2026 Salı gününün reyting sonuçlarına göre, ATV’nin yeni sezon dizisi A.B.İ. hafif oranda artarak 6,42 reyting ile zirvedeki yerini korudu. Böylece salı akşamının en çok izlenen programı bir kez daha A.B.İ. oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı, 4,58 reyting ile zirveyi en yakından takip eden yapımlardan biri oldu. Aynı reyting oranına ulaşan Kıskanmak ise hikâyesinin Kapadokya’ya taşınmasının ardından yükselişe geçerek günü üçüncü sırada tamamladı.

Bu tablo, reyting sonuçları açıklandı mı ve salı günü en çok hangi dizi izlendi sorularına net bir yanıt verirken, özellikle prime time kuşağındaki rekabetin yoğun şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

SEVİLEN DİZİDEN SÜRPRİZ ATAK: A.B.İ. YENİDEN YÜKSELİŞTE

Rekor bir açılış yaptıktan sonra üçüncü bölümden itibaren düşüş trendine giren A.B.İ., bu hafta yeniden yükselişe geçerek dikkat çekici bir çıkış yakaladı. 6,42 reyting elde eden dizi, sadece günü lider tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda ekran rekabetinde yeniden güçlü bir ivme kazandığını da göstermiş oldu.

Bu nedenle “Sevilen diziden sürpriz atak” ifadesi, 24 Mart 2026 Salı reyting sonuçları içinde en çok dikkat çeken yorumlardan biri haline geldi. Dizinin hafif oranda artış göstermesi, önümüzdeki günlerde reyting yarışının daha da ilgi çekici hale gelebileceğine işaret ediyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI VE KISKANMAK YARIŞTA DİKKAT ÇEKTİ

TRT 1’in iddialı yapımı Mehmed Fetihler Sultanı, 4,58 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Tarihi teması ve güçlü ekran performansıyla dikkat çeken yapım, zirvenin en yakın takipçisi olarak günü tamamladı.

Öte yandan NOW TV dizisi Kıskanmak da 4,58 reyting ile öne çıkan bir başka yapım oldu. Hikâyesinin Kapadokya’ya taşınmasıyla yeni bir dikkat çeken dizi, günü üçüncü sırada tamamlayarak salı akşamının konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

Bu sonuçlar, Kıskanmak reyting ve Mehmed Fetihler Sultanı reyting aramalarının neden yükseldiğini de açıkça gösteriyor.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI

24 Mart 2026 Salı günü 20+ABC1 grubunda günün en çok izlenen ilk 10 programı şu şekilde sıralandı:

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 6,42 2 Mehmed Fetihler Sultanı 4,58 3 Kıskanmak 4,58 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,41 5 Esra Erol'da 4,11 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,91 7 A.B.İ. (Özet) 3,39 8 Survivor 3,35 9 Kıskanmak (Özet) 3,09 10 ATV Ana Haber 2,85

VERİ KAYNAĞI: TİAK

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER BÜLTENLERİNDE SON DURUM

Salı gününün reyting tablosunda yalnızca diziler değil, gündüz kuşağı ve haber programları da dikkat çekti. ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,41 reyting ile dördüncü sırada yer aldı.

Yine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, 4,11 reyting ile beşinci sırada yer alarak güçlü bir performans sergiledi. Haber bültenleri arasında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,91 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Bu sonuçlar, salı günü ekran rekabetinin sadece akşam dizileriyle sınırlı kalmadığını, gündüz kuşağı ve ana haber bültenlerinde de yüksek bir izlenme yarışı yaşandığını gösterdi.

SURVİVOR VE ÖZET YAYINLAR LİSTEDE NASIL YER ALDI?

TV8’in yarışma programı Survivor, 3,35 reyting ile sekizinci sıraya yerleşti. Bu sonuç, yarışma programlarının da salı akşamı reyting tablosunda kendine yer bulduğunu gösterdi.

Ayrıca özet yayınların da ilk 10 listesine girmesi dikkat çekti. A.B.İ. (Özet) 3,39 reyting ile yedinci sırada yer alırken, Kıskanmak (Özet) 3,09 reyting ile dokuzuncu sırada kendine yer buldu. Bu tablo, özet yayınların da ciddi bir izleyici karşılığı olduğunu ortaya koydu.

24 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

24 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI NEYİ GÖSTERİYOR?

24 Mart 2026 Salı reyting sonuçları, ekran rekabetinin özellikle dizi cephesinde yoğunlaştığını gösteriyor. A.B.İ.’nin yeniden yükselişe geçmesi, salı akşamı ekran başındaki ilgiyi kendi tarafında toplamayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Bunun yanında Mehmed Fetihler Sultanı ile Kıskanmak’ın aynı reyting oranına ulaşması, zirve yarışının önümüzdeki dönemde daha da ilgi çekici hale gelebileceğini düşündürüyor. Gündüz kuşağı programlarının ve ana haber bültenlerinin de üst sıralarda yer alması, televizyon izleyici alışkanlıklarının günün farklı saatlerine yayıldığını gösteriyor.

