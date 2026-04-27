24 Nisan 2026 Reyting Sonuçları | Birinci Dizi Değişti

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen gün arttığı bu dönemde, 24 Nisan 2026 reyting sonuçları izleyici tercihlerinde önemli bir değişimi ortaya koydu. Özellikle “birinci dizi değişti” yorumlarına neden olan liste, dikkat çekici sonuçlar barındırıyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapım izlendi? İşte detaylı reyting sıralaması ve analizler...

24 Nisan 2026 Cuma günü yayınlanan programlar arasında zirveye Taşacak Bu Deniz yerleşti. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım, %12.58 reyting ve %32.26 izlenme payı ile rakiplerini geride bıraktı.

İkinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ise Taşacak Bu Deniz (Özet) yer aldı. Özellikle zirvede yaşanan bu değişim, izleyici alışkanlıklarının yeniden şekillendiğini gösteriyor.

EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLAR (24 NİSAN 2026)

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating (%) Share (%) 1 Taşacak Bu Deniz TRT 1 20:58:31 23:54:17 12.58 32.26 2 Kızılcık Şerbeti Show TV 20:59:05 24:18:21 6.93 17.99 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) TRT 1 20:00:44 20:58:31 5.73 16.68 4 Arka Sokaklar Kanal D 20:51:35 24:17:14 5.44 14.21 5 Esra Erol’da ATV 16:21:05 18:46:01 4.35 23.32 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 10:00:05 12:59:56 4.05 28.27 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV 20:00:14 20:59:05 3.30 9.59 8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 19:00:08 19:59:54 3.13 11.76 9 ATV Ana Haber ATV 18:59:55 19:51:11 2.91 11.03 10 Arka Sokaklar (Özet) Kanal D 20:00:49 20:51:24 2.64 7.79

BİRİNCİ DİZİ DEĞİŞTİ: ZİRVEDE YENİ LİDER

24 Nisan reyting sonuçlarına göre zirvede yaşanan değişim dikkat çekti. Taşacak Bu Deniz’in güçlü performansı, izleyicinin yeni hikâyelere olan ilgisini ortaya koyarken, rakip dizilerin de ciddi bir rekabet içinde olduğunu gösteriyor.

Özellikle Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar gibi güçlü yapımların üst sıralarda yer alması, prime time kuşağında rekabetin oldukça yoğun geçtiğini kanıtlıyor.

REYTİNG ANALİZİ: HANGİ KANAL ÖNE ÇIKTI?

TRT 1, hem ana bölüm hem özet ile ilk 3’te güçlü bir varlık gösterdi.

Show TV, Kızılcık Şerbeti ile ikinci sırayı aldı.

Kanal D, Arka Sokaklar ile ilk 5 içinde yer aldı.

ATV gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekti.

