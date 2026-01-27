24 OCAK 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI: Zirvede kıyasıya rekabet

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 24 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Günün en çok izlenen dizileri ve programları belli olurken, zirvede yaşanan rekabet dikkat çekti. Özellikle Güller ve Günahlar reytingleri, cumartesi akşamının en çok konuşulan konusu oldu.

24 OCAK 2026 CUMARTESİ GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Ocak 2026 Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar arasında Kanal D dizisi Güller ve Günahlar, artış trendini sürdürerek 7,31 reyting ile günün lideri oldu. Yaklaşık bir puanlık yükseliş yaşayan dizi, sezonun en büyük sürprizlerinden biri olmayı sürdürdü.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, hafif bir yükselişle 5,77 reyting elde ederek zirvenin en yakın takipçisi konumuna yerleşti. TV8’in yarışma programı Survivor ise cumartesi günündeki ilk yayınında 4,23 reyting alarak üçüncü sırada kendine yer buldu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ HANGİLERİ OLDU?

Günün en çok izlenen dizileri listesinde dizilerin yanı sıra özet bölümler ve haber bültenleri de öne çıktı. Top 10 sıralamasının kalan basamaklarını ağırlıklı olarak ana haber programları doldurdu.

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,49 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni olurken, Kanal 7 dizisi Gelin, 1,74 reyting alarak Top 10 listesine girmeyi başardı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (24 OCAK 2026 CUMARTESİ – 20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Güller ve Günahlar 7,31 2 Gönül Dağı 5,77 3 Survivor 4,23 4 Güller ve Günahlar (Özet) 3,87 5 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber 3,49 6 Kanal D Ana Haber 2,46 7 Gönül Dağı (Özet) 2,36 8 Show Ana Haber 2,29 9 Gelin 1,74 10 ATV Ana Haber 1,67

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI NEYİ GÖSTERİYOR?

24 Ocak 2026 reyting sonuçları, cumartesi akşamları diziler arasındaki rekabetin giderek kızıştığını ortaya koydu. Özellikle Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı arasındaki farkın açılması, izleyici tercihlerindeki değişimi gözler önüne serdi.

24 Ocak 2026 Cumartesi reytinglerinde birinci kim oldu?

24 Ocak 2026 Cumartesi günü reytinglerinde Güller ve Günahlar 7,31 reytingle birinci oldu.

Gönül Dağı kaç reyting aldı?

Gönül Dağı, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü 5,77 reyting elde etti.

Survivor reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Survivor, cumartesi günündeki ilk yayınıyla 4,23 reyting alarak üçüncü sırada yer aldı.

24 Ocak 2026 Cumartesi reyting sonuçları, dizi ve programlar arasında zirve yarışının kıyasıya geçtiğini net biçimde ortaya koydu. Güller ve Günahlar’ın yükselişi sürerken, Gönül Dağı ve Survivor da güçlü performanslarıyla cumartesi akşamına damga vurdu. Veriler, izleyici ilgisinin önümüzdeki haftalarda daha da artabileceğine işaret ediyor.