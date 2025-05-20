24. Roxy %100 Müzik Günleri'nin kazananları belli oldu

Roxy b%100 Müzik Günleri'nin finali, 16 Mayıs’ta özel bir tören ile gerçekleşti.

Yarışmanın final haftasında 12 grup sahne alırken dereceye girenler 16 Mayıs’ta gerçekleşen özel tören ile açıklandı.

Yarışmanın jürisinde Barış Demirel, Batıkan Baksı, Boğaç Gökmen, Cem Selcen, Çağrı Sinci, Ece Duyar, Deniz Ağan, Hakan Tamar, İpek Atcan, İzzet Öz, Kanat Atkaya, Murat Beşer, Murat Hasarı, Nil İpek, Ömer Ahunbay, Övünç Dan, Özge Fışkın, Şafak Ongan, Tibet Ağırtan ve Taner Öngür yer aldı.

Geçtiğimiz senelerde, sektörde iz bırakan müzisyenlere verilen saygı ödülü, bu sene Nejat Yavaşoğulları ve İmer Demirer’e verildi. İzzet Öz’ün Nejat Yavaşoğulları’na ve Barış Demirel’in İmer Demirer’e verdikleri Saygı Ödülü sırasında konuşma yaptı.

Geçen yılın Roxy Özel ödülünü alan Mehmet Samedcan ve geçtiğimiz yılın birincisi Jön konserleri, gecenin ödül heyecanını eğlence ile birleştirdi.

24. Roxy %100 Müzik Günleri’n de ödül alan gruplar şöle:

Birinci: Deliler - Milas/Muğla

İkinci: Yağmur Erdağ- İstanbul

Üçüncü: Efe Küçükçınar- İstanbul

En İyi Performans Ödülü

Deepwish grubundanDerin Okur - İstanbul

Jüri Özel Ödülü

Deepwish- İstanbul

Roxy Özel Ödülü

Cem Eryılmaz - İstanbul

BB Films.Tv Özel Ödülü

Mest - İstanbul