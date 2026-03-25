24 saatte 3 dava, 1 iddianame: Adalet talebi ortak

Haber Merkezi

Ülkede adalete olan güven her geçen gün sarsılmaya devam ederken yurttaşların adalet talebi sürüyor. Son 24 saate görülen üç davada adalet talebi öne çıkarken gazeteci Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı. İstanbul’da 12 Temmuz 2025’te katledilen Ayşe Tokyaz cinayeti ‘Yenidoğan çetesi’ ve KYK’deki asansör kazasından yaşamını yitiren Zeren Ertaş’ın davasından gazeteci Tosun’un katledilmesine ilişkin iddianameye dek her şey ortak bir paydada birleşiyor: Çürümüşlük ve cezasızlık.

***

POLİSLERİN DOSYALARI BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması dün İstanbul Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın ifadesini Koç’a sızdıran polislerin dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Böylelikle davadaki sanık sayısı 11'e yükseldi.

Polis memuru N.Ç. savunmasında "Cemal Arslan isimli şahıs, yardım etmek için Cemil'in yanındaymış, benim bundan haberim yoktu. Eğer Cemal'in varlığından haberdar olsaydım, Cemil'e yardım etmek için bu kadar çırpınmazdım" dedi.

Tutuksuz sanık Z. B., "Cemil Koç'u tanımıyordum. 12 Temmuz günü N.Ç., bana bir şahısla ilgili çalışma yaptıklarını ve sistemden sorgulamamı istedi. Talep edilen bilgiyi sorgulamam için bana Koç'un kimlik numarasını iletildi. Ben de mesaj yoluyla şahsın son karışmış olduğu olay özetini gönderdim. Ekranda Koç'un 11 Temmuz günü bir olaya karıştığı ve bu konuda firari olduğunu gördüm. Suç, asayişe müessir bir olaydı. Olay özetinin tamamına bakmadım” ifadelerini kullandı.

‘MERDİVENDEN DÜŞTÜ’

Duruşmada ifade veren Koç, Tokyaz’ın merdivenlerden düştüğünü iddia etti. Tokyaz’a kalp masajı yaptığını söyleyen Koç, mahkeme heyetinin sağlık ekiplerini neden daha önce aramadığı sorusuna yanıt veremedi. Koç, “O an öyle oldu. Biraz bekledim, 15 dakika bekledim” dedi.

***

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASI: ‘BEBEK ÖLÜ DOĞDU’

'Yenidoğan Çetesi' davası kapsamında 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığının davanın 8’nci duruşması dün görüldü. Davada savcı, tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un yaşamını yitirmesi nedeniyle dosyasının ayrılmasını talep etti. Duruşmada savcı tutuklu sanıkların tutukluğunun devamı yönünde mütalaa verirken sanık avukatı ise soruşturma ve yargılama sürecinin 2 yıla yakın sürdüğünü, cezaevinde olan sanıklar yönünden raporların bir an önce gelmesi talebinde bulundu. Sanık Ali Dirik yaptığı savunmasında, “Kaya bebeğin ölümü önlenemez bir ölümdü. Anne karnında zehirlenmiş, ölü doğmuş bir bebekti” dedi.

Tutuklu sanıklardan Dr. Zeki Ötünç ise ATK raporuna itiraz etti.

***

SORUMLULAR İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Zeren Ertaş'ın 2023'te asansör kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava dün devam etti. Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünde, sanıkların “taksirle ölüme neden olmak” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Duruşma 21 Nisan’a ertelendi.

Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun okunduğu duruşmada söz alan Ertaş ailesi, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Ertaş ailesinin Avukatı Hakan Arslan ise rapora ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan raporlar sanıkların kusurlarının olduğunu göstermektedir. Sanıkların kusurları raporlarla da sabittir, gelen yeni bilirkişi raporunu hukuka uygun değildir, daha önceki raporlar doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz.”