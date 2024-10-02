24 saatte 4 kadın öldürüldü

Haber Merkezi

Erkek şiddeti giderek artarken şüpheli kadın ölümlerinin de sonu gelmiyor. Son 24 saatte Aydın, Van, İzmir ve Antalya’da 4 kadın hayatını kaybetti. Kadınların biri şüpheli şekilde yaşamını yitirirken 3’ü evli olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Yaşanan olaylar şöyle:

• Antalya’nın Manavgat ilçesinde 50 yaşındaki Gülfer Öter evli olduğu 55 yaşındaki Süleyman Öter tarafından katledildi. Av tüfeğiyle Gülfer Öter’i katleden Süleyman Öter daha sonra aynı silahla kendisini öldürdü. Yapılan incelemenin ardından Gülfem ve Süleyman Öter’in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

• Aydın’ın Didim ilçesinde boşanma aşamasındaki Sibel Aygan evinin önünde evli olduğu erkek tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken fail erkek ise kaçtı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan erkeği yakalamak için çalışma başlattı.

• İzmir’in Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesi’nde Musa Palas evli olduğu Aylin Palas’a av tüfeği ile ateş etti. Musa Palas, daha sonra tüfeği çenesinin altına dayayıp, tetiği çekerek intihara teşebbüs etti. Aylin Palas’ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

• Van’ın Başkale ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Zehra K. isimli kadın, evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yakınlarının fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan olay yeri incelemesinden sonra Zehra. K.’nin cenazesi önce Çaldıran Devlet Hastanesine ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna gönderildi. Zehra K.’nin ölümüne ilişkin Çaldıran Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.