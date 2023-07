24 saatte 5 kadın şiddete maruz bırakıldı

Kadına yönelik şiddet ve cinayet hız kesmeden devam ediyor. Nevşehir Avanos’ta bir kadın ve kızı, evli olduğu erkek tarafından vahşice katledildi. Son bir günde ise dört kadın erkek şiddetinin hedefi oldu.

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Nevşehir’in Avanos ilçesinde Y.T., bir otelde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Z.T. ve kızı H.T'yi bıçakla yaraladı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının öldüğünü tespit etti. Saldırının ardından aracıyla kaçan Y.T., jandarmaya giderek teslim oldu. Anne ve kızının bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Adana'ya geldikleri ve Avanos'ta tatilde oldukları öğrenildi.

ANNESİNE SALDIRDI

Öte yandan ev içi şiddetinde de sonu gelmiyor. Denizli’de 68 yaşındaki Raziye K.’de oğlu tarafından darbedildi. Raziye K. ile 28 yaşındaki oğlu Ahmet Can K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yi darbetti. Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekibi, evin içerisinde kanlar içerisinde kalan Raziye K.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ahmet Can K. ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen Ahmet Can K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde de, 26 yaşındaki Ahmet Kaçmaz, tartıştığı 52 yaşındaki annesi Emine K. ve 17 yaşındaki kardeşi M.K.'ye şiddet uygulayarak, evde bulunan 4 kediyi bıçakla öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet Kaçmaz, tutuklandı. Mersin’in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan bir mağazada çalışan 19 yaşındaki A.Y isimli bir kadın Serhat G. adlı erkek tarafından darbedildi. Fail Serhat G.’nin A.Y’yi darbettikten sonra telefonunu alarak kaçtığı belirlendi.

BU İLK DEĞİL

Çevre esnaftan alınan bilgiye göre, A.Y.’nin daha önce de fail Serhat G.’den ayrılmak istediği için darbedildiğini fakat korkudan şikâyetçi olmadığı belirtildi. A.Y. darp sonucu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınırken Serhat G. ise tutuklandı.

BAKANLIK TAKİBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, Mersin’deki darp olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında özetle şu ifadelere yer verildi: “Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız, mağdur kadın ve ailesi ile görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmaları ile mağdurun yanında olacaktır.” İstanbul Esenyurt'ta da dün bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından vahşice darbedildi. Erkek, bayılan kadını yerde sürükledi.

KADINLAR ÖZGÜR YAŞAYACAK

Kadınlar, ülkede kadına ve kız çocuklarına yönelik artan şiddete karşı dün birçok kentte bir araya gelerek eylem yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Kadın Meclisleri üyeleri İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda buluştu. “Korkma özgür kalacağız, özgür yaşayacağız” diyen kadınlar “Korkma kadın meclisleri var” yazılı pankartı da alana astı. Burada konuşan KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, iktidarın kadına yönelik baskılarına tepki göstererek "6284 Sayılı Yasa’yı uygulatacağız. Karma eğitime dokundurmayacağız. Bu ülkede eşit okuyup, çalışacağız. Çocukları koruyacağız. Biz ülkemizde özgür yaşayacağız" dedi. Öte yandan kadın meclisleri üyeleri, Tekirdağ ve Konya’da da buluşarak kadın düşmanı politikaları protesto etti.