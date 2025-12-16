24 saatte 7 habere erişim engeli!

Gazetelerde yayımlanan haberlere mahkemelerce erişim engeli kararları verilmeye devam ediyor. BirGün’ün internet sitesinde 2021 ila 2025 tarihleri arasında yayımlanan 7 habere son 24 saatte erişim engeli kararı getirildi.

İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen erişim engelleri kararları getirilen haberler şu şekilde:

>> Sedat Peker, AKP'li bir ismi daha işaret etti, Süleyman Soylu’ya seslendi: Gözaltına aldırsana,

>> Korkmaz Karaca ile ilgili haberlere erişim engeli getirildi,

>> Korkmaz Karaca, para trafiği iddialarıyla ilgili konuştu: Haram yemedik,

>> CHP'li Başarır paylaştı: Korkmaz Karaca Sezgin Baran Korkmaz için çocuklara teşekkür ettiriyor,

>> Korkmaz Karaca Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz iddiasını doğruladı,

>> Milli emlak dolandırıcılığı davasında Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu'na suçlama,

>> SBK, SADAT, Korkmaz Karaca... Aynı hâkim bu kez de HÜDAPAR kararından çıktı. Haber Merkezi