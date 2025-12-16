24 saatte 7 habere erişim engeli!
BirGün’ün internet sitesinde 2021 ila 2025 tarihleri arasında yayımlanan 7 habere son 24 saatte erişim engeli kararı getirildi.
Gazetelerde yayımlanan haberlere mahkemelerce erişim engeli kararları verilmeye devam ediyor. BirGün’ün internet sitesinde 2021 ila 2025 tarihleri arasında yayımlanan 7 habere son 24 saatte erişim engeli kararı getirildi.
İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen erişim engelleri kararları getirilen haberler şu şekilde:
>> Sedat Peker, AKP'li bir ismi daha işaret etti, Süleyman Soylu’ya seslendi: Gözaltına aldırsana,
>> Korkmaz Karaca ile ilgili haberlere erişim engeli getirildi,
>> Korkmaz Karaca, para trafiği iddialarıyla ilgili konuştu: Haram yemedik,
>> CHP'li Başarır paylaştı: Korkmaz Karaca Sezgin Baran Korkmaz için çocuklara teşekkür ettiriyor,
>> Korkmaz Karaca Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz iddiasını doğruladı,
>> Milli emlak dolandırıcılığı davasında Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu'na suçlama,
>> SBK, SADAT, Korkmaz Karaca... Aynı hâkim bu kez de HÜDAPAR kararından çıktı. Haber Merkezi