24 saatte ikinci kez: Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile 24 saat içinde ikinci kez telefonda konuştu.

Fidan, bugün yaptığı görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca değindi.

Hakan Fidan, Erakçi ile dün akşam saatlerinde de telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Fidan, İranlı mevkidaşıyla olan görüşmesinin ardıdan dün akşam ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüşmüştü.