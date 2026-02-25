24 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Televizyon izleyicileri, AB ve 20+ABC1 reyting listesinde hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak ediyor. Ancak TİAK tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 24 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ilerleyen dakikalarda duyurulması bekleniyor.

SALI REYTİNGLERİ NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da “Salı reyting sonuçları”, “AB reyting sıralaması”, “20+ABC1 reyting listesi” ve “dün en çok hangi dizi izlendi?” gibi sorgular öne çıkıyor. Özellikle prime time dizileri ile gündüz kuşağı programlarının performansı, televizyon gündemini doğrudan etkiliyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan 17 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları bu rekabetin çerçevesini net biçimde ortaya koymuştu.

17 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI (AB / 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray–Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması 16,20 2 A.B.İ. 7,90 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,91 4 A.B.İ. (Özet) 4,75 5 Esra Erol’da 4,16 6 Kıskanmak 4,05 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,00 8 ATV Ana Haber 3,06 9 Show Ana Haber 2,88 10 Survivor 2,81

Veri kaynağı: TİAK

GALATASARAY MAÇI BU HAFTA YOK: REYTİNGLERDE ARTIŞ OLUR MU?

17 Şubat 2026 Salı günü Galatasaray–Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 16,20 reytingle açık ara zirvede yer almıştı. Bu hafta benzer ölçekte bir futbol yayınının olmaması, “reytinglerde artış olur mu?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Uzmanlara göre büyük spor karşılaşmalarının olmadığı haftalarda izleyici dağılımı daha dengeli olur. Bu durum, özellikle prime time dizileri ve gündüz kuşağı programlarında reyting artışı yaşanmasına neden olabilir. Yani 24 Şubat 2026 Salı reyting sıralamasında dizilerin ve programların puanlarını yükseltmesi sürpriz olmayacaktır.

AB VE 20+ABC1 REYTİNGLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

“AB reyting nedir?”, “20+ABC1 ne demek?” gibi sorular da en çok arananlar arasında yer alıyor. AB grubu, sosyoekonomik düzeyi daha yüksek izleyici kitlesini temsil ederken; 20+ABC1, 20 yaş üstü belirli sosyoekonomik segmentleri kapsayan hedef kitleyi ifade eder. Bu nedenle programların başarısı yalnızca genel sıralamada değil, bu kırılımlarda da ayrı ayrı değerlendirilir.

24 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANINCA NE OLACAK?

“Bugün reyting sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtı ise net: TİAK verileri paylaşıldığı anda AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralama kesinleşecek. Böylece Salı günü en çok izlenen dizi hangisi oldu, gündüz kuşağında kim zirvede yer aldı ve haber bültenleri arasında hangi kanal öne çıktı gibi sorular da yanıt bulacak.

Şu an için resmi tablo açıklanmış değil. Ancak geçen haftanın verileri, bu hafta da rekabetin A.B.İ., Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol’da, Kıskanmak, Survivor ve ana haber bültenleri arasında yoğunlaşabileceğini gösteriyor.

24 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. TİAK tarafından paylaşılacak AB ve 20+ABC1 reyting listesi ilerleyen dakikalarda netleşecek. Galatasaray maçının bu hafta yer almaması, diziler ve programlar arasında daha sıkı bir yarışa zemin hazırlayabilir. Resmi sonuçlar açıklandığında sıralama güncellenecek ve televizyon ekranındaki güç dengesi bir kez daha ortaya çıkacak.