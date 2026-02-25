24 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Yeni dizi zirveden inmiyor!

24 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranındaki güç dengesi yeniden netleşti. “Salı reytingleri kim birinci oldu?”, “20+ABC1 reyting listesinde zirvede hangi dizi var?” ve “En çok izlenen diziler 24 Şubat 2026 hangileri?” soruları yanıt buldu. ATV’nin salı akşamlarına damga vuran dizisi A.B.İ., 7,86 reytingle liderliğini sürdürdü.

Geçen haftaya kıyasla büyük bir değişim yaşanmazken, zirve yarışı yine A.B.İ. ve güçlü rakipleri arasında şekillendi. İşte detaylı tablo ve karşılaştırmalı analiz.

24 ŞUBAT 2026 SALI GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 7,86 2 A.B.İ. (Özet) 5,50 3 Mehmed: Fetihler Sultanı 5,45 4 Kıskanmak 4,63 5 Esra Erol’da 4,59 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,57 7 Survivor 3,94 8 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,91 9 ATV Ana Haber 3,25 10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 3,15

Veri kaynağı: TİAK

A.B.İ. ZİRVEYİ NASIL KORUDU?

“A.B.İ. reyting kaç aldı?” sorusu günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Dizi, 7,86 reytingle geçen haftaki seviyesini büyük ölçüde korudu. Özet bölümü ise 5,50 reytingle ikinci sıraya yerleşti. Bu tablo, dizinin güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

TRT 1’in maç nedeniyle bir hafta ara veren dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı ise dönüşünü 5,45 reytingle yaptı ve üçüncü sıraya yerleşti.

7 ŞUBAT 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRMA (AB / 20+ABC1)

Bir önceki hafta zirvede spor yayını vardı. 7 Şubat 2026 Salı günü Galatasaray–Juventus karşılaşması 16,20 reytingle açık ara lider olmuştu. Bu hafta spor yayınının olmaması, dizilerin daha dengeli bir rekabet içinde yükselmesini sağladı.

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray–Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması 16,20 2 A.B.İ. 7,90 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,91 4 A.B.İ. (Özet) 4,75 5 Esra Erol’da 4,16 6 Kıskanmak 4,05 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,00 8 ATV Ana Haber 3,06 9 Show Ana Haber 2,88 10 Survivor 2,81

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMLER

Geçen hafta 7,90 reyting alan A.B.İ., bu hafta 7,86 ile benzer seviyede kaldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 4,91’den 3,91’e geriledi. Survivor ise 2,81’den 3,94’e yükselerek istikrarlı bir artış gösterdi.

Kıskanmak dizisi 4,05’ten 4,63’e çıkarak dikkat çeken yükselişlerden birine imza attı. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise 4,00’den 4,57’ye yükselerek günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

24 Şubat 2026 Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

A.B.İ. dizisi 7,86 reytingle zirvede yer aldı.

En çok izlenen diziler 24 Şubat 2026 listesinde ikinci sırada ne var?

A.B.İ. (Özet) 5,50 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı kaç reyting aldı?

Dizi 5,45 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

7 Şubat 2026 Salı reytinglerinde zirvede ne vardı?

Galatasaray–Juventus karşılaşması 16,20 reytingle birinci sıradaydı.

24 Şubat 2026 Salı reyting sonuçları, dizilerin güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu. Spor yayınının olmadığı haftada A.B.İ. zirveyi korurken, Survivor ve Kıskanmak gibi yapımlar yükseliş gösterdi. 20+ABC1 reyting listesi, ekran rekabetinin ne kadar dinamik olduğunu gözler önüne serdi. Önümüzdeki hafta tablo nasıl şekillenecek, şimdiden merak konusu.