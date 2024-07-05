24 Temmuz hangi burç? 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 24 Temmuz hangi burç sorusu ise 24 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 24 Temmuz hangi burç? İşte 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
24 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 24 Temmuz hangi burç? İşte 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
24 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
24 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.
24 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
24 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Liderlik ve Karizma: 24 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.
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Kendine Güvenen ve Cömert: 24 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.
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Yaratıcı ve Enerjik: 24 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.
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Sadık ve Koruyucu: 24 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.
24 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1242 - Stommeln'li Christina, bir Alman mistikti (ö. 1312)
- 1689 - William, Prenses Anne ve eşi Danimarka’dan Prens George’un oğlu (ö. 1700)
- 1783 - Simón Bolívar, Güney Amerikalı devrimci lider (ö. 1830)
- 1802 - Alexandre Dumas, père, Fransız yazar (ö. 1870)
- 1803 - Adolphe Adam, Fransız besteci (ö. 1856)
- 1827 - Francisco Solano López, Carlos Antonio Lopez'in büyük oğlu (ö. 1870)
- 1854 - Konstantin Josef Jireček, Çek tarihçi, diplomat ve Slavist (ö. 1918)
- 1855 - René Basset, Fransız şarkiyatçı (ö. 1924)
- 1857 - Henrik Pontoppidan, Danimarkalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1943)
- 1860 - Alphonse Mucha, Çek ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1939)
- 1864 - Juan Vicente Gómez, Venezuela diktatörü (1908-1935 arasında) (ö. 1935)
- 1892 - Alice Ball, Amerikalı kimyager (ö. 1916)
- 1897 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (ö. 1938)
- 1920 - Tamar Eshel, İsrailli diplomat ve siyasetçi (ö. 2022)
- 1922 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi (ö. 2020)
- 1925 - Hulki Saner, Türk senarist, yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2005)
- 1929 - Gülriz Sururi, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 2018)
- 1931 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (ö. 2018)
- 1932 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (ö. 1995)
- 1936 - Dan Inosanto, Amerikalı dövüş sanatları hocası ve Bruce Lee'nin öğrencisi
- 1938 - José Altafini, İtalyan futbolcu
- 1939 - Walt Bellamy, Amerikalı basketbolcu (ö. 2013)
- 1940 - Ertuğrul Işınbark (Mandrake), Türk illüzyonist (ö. 2014)
- 1948 - Gene Zwozdesky, Kanadalı siyasetçi (ö. 2019)
- 1950 - Fehmi Koru, Türk gazeteci ve yazar
- 1952 - Gus Van Sant, Amerikalı yönetmen ve müzisyen
- 1954 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)
- 1954 - Jorge Jesus, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
- 1956 - Mehmet Ali Aydınlar, Türk iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanlarından
- 1957 - Şevket Mirziyoyev, Özbek siyasetçi ve Özbekistan'ın 2. Devlet Başkanı
- 1961 - Jale Bekar, Türk pop müzik şarkıcısı
- 1963 - Karl Malone, Amerikalı basketbolcu
- 1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz, Türk siyasetçi
- 1969 - Jennifer Lopez, Ameriklı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve moda tasarımcısı
- 1969 - Uzay Heparı, Türk besteci ve yapımcı (ö. 1994)
- 1972 - Burak Şendağ, Türk tango bestecisi, bandoneonist ve piyanist
- 1973 - Evren Duyal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1975 - Eric Szmanda, Amerikalı sinema oyuncusu
- 1975 - Torrie Wilson, Amerikalı model ve güreşçi
- 1976 - Tiago Monteiro, Portekizli Formula 1 pilotu
- 1977 - Mehdi Mahdavikia, İranlı futbolcu
- 1977 - Serkan Kaya, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı
- 1978 - Madeline Miller, Amerikalı romancı
- 1979 - Cristian Rodrigo Zurita, Arjantinli futbolcu
- 1979 - Rose Byrne, Avustralyalı oyuncu
- 1981 - Nayib Bukele, Salvadorlu siyasetçi ve iş insanı
- 1981 - Onur Şan, Türk şarkıcı
- 1981 - Summer Glau, Amerikalı dansçı, sinema ve dizi oyuncusu
- 1982 - Elisabeth Moss, Amerikalı oyuncu
- 1982 - Anna Paquin, Kanadalı oyuncu ve Akademi Ödülü sahibi
- 1982 - Vyacheslav Krendelev, Türkmen futbolcu
- 1983 - Daniele De Rossi, İtalyan futbolcu
- 1984 - Debby Stam, Hollandalı voleybolcu
- 1985 - Aries Merritt, Amerikalı atlet
- 1986 - Vügar Haşimov, Azeri satranç oyuncusu (ö. 2014)
- 1987 - Merve Sevi, Türk oyuncu
- 1989 - Eko Yuli Irawan, Endonezyalı halterci
- 1991 - Emily Bett Rickards, Kanadalı oyuncu
- 1992 - Mikaël Kingsbury, Kanadalı serbest stil kayakçı
- 1994 - Bright Edomwonyi, Nijeryalı futbolcu
- 1995 - Kyle Kuzma, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1996 - Fırat Alemdaroğlu, Türk basketbolcu
- 1997 - Emre Mor, Türk futbolcu
24 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
24 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
24 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22
- Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu
- Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar
24 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
24 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 24 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.
24 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
24 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
24 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
24 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 24 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.