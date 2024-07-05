24 Temmuz hangi burç? 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 24 Temmuz hangi burç sorusu ise 24 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 24 Temmuz hangi burç? İşte 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

24 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 24 Temmuz hangi burç? İşte 24 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

24 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

24 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

24 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

24 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 24 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 24 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 24 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 24 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

24 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1242 - Stommeln'li Christina, bir Alman mistikti (ö. 1312)

1689 - William, Prenses Anne ve eşi Danimarka’dan Prens George’un oğlu (ö. 1700)

1783 - Simón Bolívar, Güney Amerikalı devrimci lider (ö. 1830)

1802 - Alexandre Dumas, père, Fransız yazar (ö. 1870)

1803 - Adolphe Adam, Fransız besteci (ö. 1856)

1827 - Francisco Solano López, Carlos Antonio Lopez'in büyük oğlu (ö. 1870)

1854 - Konstantin Josef Jireček, Çek tarihçi, diplomat ve Slavist (ö. 1918)

1855 - René Basset, Fransız şarkiyatçı (ö. 1924)

1857 - Henrik Pontoppidan, Danimarkalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1943)

1860 - Alphonse Mucha, Çek ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1939)

1864 - Juan Vicente Gómez, Venezuela diktatörü (1908-1935 arasında) (ö. 1935)

1892 - Alice Ball, Amerikalı kimyager (ö. 1916)

1897 - Amelia Earhart, Amerikalı havacı ve yazar (ö. 1938)

1920 - Tamar Eshel, İsrailli diplomat ve siyasetçi (ö. 2022)

1922 - Namık Kemal Şentürk, Türk devlet adamı, bürokrat ve siyasetçi (ö. 2020)

1925 - Hulki Saner, Türk senarist, yönetmen ve film yapımcısı (ö. 2005)

1929 - Gülriz Sururi, Türk tiyatro oyuncusu (ö. 2018)

1931 - Ermanno Olmi, İtalyan yönetmen (ö. 2018)

1932 - Yıldız Moran, Türk fotoğrafçı, sözlük yazarı ve çevirmen (ö. 1995)

1936 - Dan Inosanto, Amerikalı dövüş sanatları hocası ve Bruce Lee'nin öğrencisi

1938 - José Altafini, İtalyan futbolcu

1939 - Walt Bellamy, Amerikalı basketbolcu (ö. 2013)

1940 - Ertuğrul Işınbark (Mandrake), Türk illüzyonist (ö. 2014)

1948 - Gene Zwozdesky, Kanadalı siyasetçi (ö. 2019)

1950 - Fehmi Koru, Türk gazeteci ve yazar

1952 - Gus Van Sant, Amerikalı yönetmen ve müzisyen

1954 - Erdoğan Arıca, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)

1954 - Jorge Jesus, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1956 - Mehmet Ali Aydınlar, Türk iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanlarından

1957 - Şevket Mirziyoyev, Özbek siyasetçi ve Özbekistan'ın 2. Devlet Başkanı

1961 - Jale Bekar, Türk pop müzik şarkıcısı

1963 - Karl Malone, Amerikalı basketbolcu

1965 - Süleyman Nevzat Korkmaz, Türk siyasetçi

1969 - Jennifer Lopez, Ameriklı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve moda tasarımcısı

1969 - Uzay Heparı, Türk besteci ve yapımcı (ö. 1994)

1972 - Burak Şendağ, Türk tango bestecisi, bandoneonist ve piyanist

1973 - Evren Duyal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1975 - Eric Szmanda, Amerikalı sinema oyuncusu

1975 - Torrie Wilson, Amerikalı model ve güreşçi

1976 - Tiago Monteiro, Portekizli Formula 1 pilotu

1977 - Mehdi Mahdavikia, İranlı futbolcu

1977 - Serkan Kaya, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı

1978 - Madeline Miller, Amerikalı romancı

1979 - Cristian Rodrigo Zurita, Arjantinli futbolcu

1979 - Rose Byrne, Avustralyalı oyuncu

1981 - Nayib Bukele, Salvadorlu siyasetçi ve iş insanı

1981 - Onur Şan, Türk şarkıcı

1981 - Summer Glau, Amerikalı dansçı, sinema ve dizi oyuncusu

1982 - Elisabeth Moss, Amerikalı oyuncu

1982 - Anna Paquin, Kanadalı oyuncu ve Akademi Ödülü sahibi

1982 - Vyacheslav Krendelev, Türkmen futbolcu

1983 - Daniele De Rossi, İtalyan futbolcu

1984 - Debby Stam, Hollandalı voleybolcu

1985 - Aries Merritt, Amerikalı atlet

1986 - Vügar Haşimov, Azeri satranç oyuncusu (ö. 2014)

1987 - Merve Sevi, Türk oyuncu

1989 - Eko Yuli Irawan, Endonezyalı halterci

1991 - Emily Bett Rickards, Kanadalı oyuncu

1992 - Mikaël Kingsbury, Kanadalı serbest stil kayakçı

1994 - Bright Edomwonyi, Nijeryalı futbolcu

1995 - Kyle Kuzma, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1996 - Fırat Alemdaroğlu, Türk basketbolcu

1997 - Emre Mor, Türk futbolcu

24 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

24 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

24 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

24 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

24 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 24 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

24 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

24 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

24 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

24 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 24 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.