24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başlıyor

24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başlıyor. Festival, Frankfurt ve çevresindeki kentlerindeki film ve sanatseverlerin ilgi odağı olacak.

BirGün/FRANKFURT

Kültürler Arası Transfer Derneği’nin 02 - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği 24. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali başlıyor. Festival programında 22 uzun metrajlı film gösteriminin yanısıra, sanatçı buluşmaları, resim sergisi, konser ve toplantılar da yer alıyor.

Festivalin açılış filmi, Aziz Nesin’in altı farklı öyküsünü birbiriyle iç içe geçmiş şekilde harmanlayarak günümüze aktarılan, Tolga Örnek’in yönettiği, başrollerde ise Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum ile Şebnem Bozoklu’nun yer aldığı “Mucize Aynalar” olacak.

Festival kapsamında gerçekleşecek prestijli Altın Elma Ödülü için belgesel ve kısa filmlerin yanısıra uzun metrajlı film dalında da “Açık Kapılar Ardında”, “Aniden”, “Bir Gün 365 Saat”, “Cam Perde”, “Karganın Uykusu”, “LCV”, “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, “Son Akşam Yemeği”, “Yüzleşme” yarışacak.

Festivalde yaşamları sürecinde sinemaya emek verenler de unutulmadı. Usta oyuncular Erkan Can, Derya Alabora ve Mehmet Kurtuluş, Frankfurt Türk Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülürken, Yeşilçam sanatçıları Aliye Rona, Avni ve Belkıs Dilligil ise Vefa Ödülü ile onurlandırılacak.

Festivale sinema filmi yapımcıları, sanatçıları ve yönetmenleri de ilgi gösteriyor. Festival kapsamında Türk ve Alman yapımcılar ile yönetmenler buluşması gerçekleşecek. 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan eşsiz direnişin hikayesini anlatan "Zaferin Rengi"nin gösterimine filmin oyuncusu, Frankfurtlu sanatçı Gülper Özdemir de katılacak.

Festival etkinlikleri Frankfurt'un yanısıra Erlenbach, Ginsheim Gustavsburg, Höcht im Odenwald, Langen, Mühlheim Am Main, Offenbach, Ober Rahmstadt, Rodgau, Rödermarkt ve Wiesbaden kentlerinde gerçekleşecek. Festival programında yer alan Yeşilçam film müzikleri konseri, Frankfurt İnternationales Theater'deki "Gazino Night" etkinliğinin konusu olacak.

HÜSEYİN SITKI'DAN KÜLTÜR ŞÖLENİNE DAVET

Festivalin Frankfurt El Dorado ve Film Forum sinemaları başta olmak üzere Rhein Main Bölgesi'ndeki kentlerde 22 uzun metraj, 8 belgesel, 20 kısa filme, toplamda ise 50 filme ev sahipliği yaptığını kaydeden Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Başkanı Hüseyin Sıtkı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında huzurevi, cezaevi ve okullarda da film gösterilerimiz gerçekleşirken seyircilerimizi açık hava sineması ile de buluşturacağız.

Festival, yalnızca Frankfurt‘ta değil, çevredeki birçok şehirde de geniş çaplı film gösterimleri ve etkinlikleri sunarak hem Türk hem de Alman kültürleri arasında güçlü bir köprü kuruyor. Kısa filmler, uzun metrajlı filmler, belgeseller ve deneysel yapımlarla zenginleştirilen program, her yaş ve ilgi grubuna hitap eden çeşitlilik sunuyor. Festival, Türk ve Alman toplumları arasındaki kültürel etkileşimi ve anlayışı artırarak, iki ülke arasındaki bağları güçlendirme konusunda da önem taşıyor.

Festivalimizin bu yılki mottosu 'Şiddet ve Sinema' teması etrafında şekillendi. Bu tema, düzenlenen panel ile şiddetin sinemadaki temsillerini ve toplumsal etkilerini tartışmaya açarak, izleyicilere derinlemesine bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ressam Aygün Selvitopu küratörlüğünde 'Yeşilçam Sanatçıları Sergisi' ile Yeşilçam’ın efsanevi isimlerinin tabloları, festival tarihleri süresince International Theater Frankfurt’ta sergilenecektir. Bu sergi, sinemanın altın çağını yaşatan sanatçılara bir saygı duruşu niteliğinde olup, sinemaseverlere etkileyici anlar yaşatacaktır.

Festivalde, Türk sinemasının önde gelen isimleri ve Alman film endüstrisinin önemli figürleri bir araya gelmektedir. Bu yılki etkinliklerde dikkat çeken isimler arasında Özay Fecht, Boran Kuzum, Erkan Can, Mehmet Kurtuluş, Derya Alabora, Çiçek Dilligil, Şebnem Schafer, Eray Yasin Işık, gibi isimler bulunmaktadır. Ayrıca, Murat Şeker, Eylem Kaftan, İsmet Kurtuluş gibi tanınmış yönetmenler de festivalde yer alıyor.

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, sadece bir film festivali olmanın ötesine geçerek, kültürel bir buluşma noktası haline gelmiştir. Festival, sanatın birleştirici gücünü vurgularken, toplumlar arası diyaloğu teşvik etmekte ve sinemanın evrensel dilini kullanarak barış ve anlayış köprüleri kurmaktadır.

Almanya’daki sinemaseverler için vazgeçilmez bir etkinlik olan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin programı ve dikkat çekici konukları ile unutulmaz bir deneyim sunacaktır.

Festivale dair tüm bilgiler ve programı sosyal medya hesaplarımızdan ve https://www.turkfilmfestival.de/tr/anasayfa/ adresinden takip edilebilir. Herkesi bu kültürel şölene katılmaya ve sinemanın büyüsünü birlikte yaşamaya davet ediyoruz."