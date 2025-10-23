241 gün sonra tahliye edilen Ercüment Akdeniz, günebakan çiçekleriyle karşılandı

241 gündür tutuklu olan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan gazeteci Ercüment Akdeniz, sabah saatlerinde hakkında verilen tahliye kararının ardından saat 11.00 sularında cezaevinden çıktı. Akdeniz, günebakan çiçekleriyle karşılandı.

Akdeniz'in tahliye anında yaşananları gazeteci Fatoş Erdoğan kayda aldı. Erdoğan, Akdeniz'in yaptığı ilk açıklamayı da aktardı:

"İçimizde buruk bir sevinç var. Çünkü içeride haksız yere yatan gazeteci arkadaşlarımız var. Siyasiler var. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, adalet için, eşitlik için, barış için, halkın haber alma hakkı için, hakikat yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Bizim derdimiz memleket sevdası."

Gazeteci #ErcümentAkdeniz Silivri Cezaevi önünde günebakan çiçekleri ile karşılandı.



NE OLMUŞTU?

241 gündür tutuklu olan gazeteci Ercüment Akdeniz, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada bugün ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Akdeniz savunmasında, "HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, sayın Cumhurbaşkanı’yla tokalaştı. Yanlış anlaşılmasın, suçluyor değilim ama HDK’nin eş sözcüsü bu kadar üst düzey bir görüşmeye katılıyorsa ben niye burada yargılanıyorum?" diye sordu. Duruşmaya saat 12:15 civarında ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akdeniz'in tahliyesine hükmetti.