245 kişi uçuşlardan men edildi

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarda sigara ve tütün ürünleri içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçuşlardan men edilenlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, son 5 ay içerisinde uçaklarda sigara ve tütün ürünü tüketen 245 kişi uçuşlardan men edildi.

EKşi, "Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kulllandı.