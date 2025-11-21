25,9 milyar TL’lik seyahat

AKP hükümetleri döneminde her yıl daha da derinleşen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşı en temel haklarından dahi yoksun bıraktı. Barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşlar, fahiş yakıt ve bilet ücretleri nedeniyle ulaşım hakkını da kullanamaz hale geldi.

Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz kamudaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını etkilemedi. Yurttaşlar, yola çıkmak için iki kere düşünmek zorunda kalırken kamunun yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri için yaptığı yolluk harcaması Ocak-Ekim 2025 döneminde bir kez daha fahiş seviyelerde gerçekleşti.

DURDURULAMIYOR

2023 ve 2024 yıllarının ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı yolluk harcamaları 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde rekor seviyelere tırmandı.

Kamu kurumlarınca yurtdışında görevlendirilen personelin yol, yemek ve konaklama masrafları için 2025 yılının 10 ayında 25 milyar 902 milyon 869 bin TL’lik kaynak kullanıldı. Ocak-Ekim 2025 döneminde imza atılan 25,9 milyar TL’lik yolluk giderinin 2 milyar 31 milyon 248 bin TL’si, yurtdışına görevlerinden kaynaklandı.

KATLANAN GİDER

Genel bütçeden yapılan harcamalara yönelik veriler, kamunun yolluk giderinin yıllar itibarıyla katlanarak arttığını da gözler önüne serdi.

2019-2025 döneminde kamu adına gerçekleştirilen görevlerin yolluk masrafı, dönemlere göre şöyle sıralandı: