25 Ağustos Pazartesi 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 25 Ağustos Pazartesi 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 25 Ağustos Pazartesi (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 25 Ağustos Pazartesi 2025 TV yayın akışı!

25 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

25 Ağustos Pazartesi 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Titana Saldırı

01:45 Poyraz Karayel

03:45 5N 1K

04:30 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

22:45 Eşref Rüya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Şark Bülbülü

01:15 Sivri Akıllılar

02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

04:15 Kezban

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Köşeyi Dönen Adam

23:45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 3'te 3

00:10 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

02:40 Yeşil Deniz

03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:50 Ege'nin Hamsisi

09:10 Kendi Düşen Ağlamaz

12:40 Seksenler

15:00 Set Sayısı

15:30 Türkiye - Bulgaristan

17:30 Set Sayısı

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

22:55 Gönül Dağı

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

Nevra Öner ile 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah

İsmail Küçükkaya ile 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

Seda Selek ile / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

Buket Güler ile 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

Remziye Demirkol ile 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

Sorel Dağıstanlı ile 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

Gözde Şeker ile 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

Ece Üner ile 20.00-01.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz ile Rota

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Karaoğlan Geliyor

00:30 Kral Kaybederse

02:00 Baba Ocağı

03:20 Türk Müziği

04:20 Dürüye'nin Güğümleri

05:45 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Charlie'nin Melekleri

22:30 Charlie'nin Melekleri

NOW YAYIN AKIŞI

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:25 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

12:45 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

22:45 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

TV8 YAYIN AKIŞI