25 Ağustos Pazartesi 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
25 Ağustos Pazartesi (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 25 Ağustos Pazartesi 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 25 Ağustos Pazartesi 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 25 Ağustos Pazartesi (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 25 Ağustos Pazartesi 2025 TV yayın akışı!
25 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
25 Ağustos Pazartesi 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 00:00 Titana Saldırı
- 01:45 Poyraz Karayel
- 03:45 5N 1K
- 04:30 Kuzey Güney
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Uzak Şehir
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
- 22:45 Eşref Rüya
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Şark Bülbülü
- 01:15 Sivri Akıllılar
- 02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
- 04:15 Kezban
- 06:00 Güzel Günler
- 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
- 22:30 Köşeyi Dönen Adam
- 23:45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 00:00 3'te 3
- 00:10 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
- 02:40 Yeşil Deniz
- 03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 06:50 Ege'nin Hamsisi
- 09:10 Kendi Düşen Ağlamaz
- 12:40 Seksenler
- 15:00 Set Sayısı
- 15:30 Türkiye - Bulgaristan
- 17:30 Set Sayısı
- 17:45 Kim Gitsin?
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
- 22:55 Gönül Dağı
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz ile Rota
ATV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Aile Saadeti
- 03:00 Kardeşlerim
- 05:30 Ateş Kuşları
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Can Borcu
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Sen Anlat Karadeniz
- 17:00 Yok Artık
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aile Saadeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 00:00 Karaoğlan Geliyor
- 00:30 Kral Kaybederse
- 02:00 Baba Ocağı
- 03:20 Türk Müziği
- 04:20 Dürüye'nin Güğümleri
- 05:45 Kiralık Aşk
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Charlie'nin Melekleri
- 22:30 Charlie'nin Melekleri
NOW YAYIN AKIŞI
- 00:00 Efsane Futbol
- 01:30 İlk Buluşma
- 02:25 Her Yerde Sen
- 04:00 Son Yaz
- 06:00 Karagül
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 12:45 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Recep İvedik 7
- 22:45 Şevkat Yerimdar
- 23:30 Transfer Dosyası
TV8 YAYIN AKIŞI
- 00:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 İtiraf Et
- 02:30 Gazete Magazin Yaz
- 04:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 Dizi
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye