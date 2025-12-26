25 Aralık 2025 Reyting Sonuçları: Zirvedeki Dizinin Tahtı Sallanıyor!

25 Aralık 2025 Perşembe gününün merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabetin yaşandığı günde, Now TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı kandil etkisine rağmen liderliğini korumayı başardı ancak bir önceki haftaya göre belirgin bir düşüş yaşadı. Buna karşın Show TV dizisi Veliaht yükseliş trendine devam ederek zirveye en yakın yapım olmayı başardı. İşte 25 Aralık 2025 reyting sıralaması, günün en çok izlenen dizileri, programları ve 18 Aralık 2025 sonuçlarıyla karşılaştırmalı analiz…

25 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kandil etkisinin belirgin şekilde hissedildiği 25 Aralık 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında dikkat çeken bir izleyici dağılımı yaşandı. Halef: Köklerin Çağrısı düşmesine rağmen zirvede kalırken, Veliaht yükselişini sürdürdü. ATV ekranlarının sevilen programları Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert yine üst sıralardaki yerini korudu. İşte 20+ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen 10 programı:

Günün En Çok İzlenen İlk 10 Programı (25 Aralık 2025 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Halef: Köklerin Çağrısı 6,65 2 Veliaht 5,72 3 Esra Erol’da 5,12 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,73 5 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,93 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,93 7 Show Ana Haber 3,41 8 MasterChef Türkiye 3,30 9 ATV Ana Haber 3,10 10 TRT 1’de Regaib Gecesi 2,90

Bu sonuçlara göre Halef dizisi birinciliği bırakmazken, Veliaht haftanın en güçlü yükselişini gerçekleştirerek liderlik için ciddi bir rakip haline geldi. MasterChef Türkiye ise istikrarlı çizgisini korurken ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırdı.

18 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

25 Aralık reyting sıralamasını daha net değerlendirebilmek için 18 Aralık 2025 reyting sonuçları ile karşılaştırmak büyük önem taşıyor. 18 Aralık’ta Halef: Köklerin Çağrısı zirvede açık ara bir liderlik yakalamış, ATV’de yayınlanan Galatasaray – Başakşehir maçı ise listeyi ciddi anlamda etkilemişti. İşte karşılaştırmalı tablo:

18 Aralık 2025 Reyting Sonuçları – İlk 10 Program

Sıra Program Kanal Reyting 1 Halef: Köklerin Çağrısı NOW 8.82 2 Galatasaray – Başakşehir (ZTK) ATV 8.24 3 Esra Erol’da ATV 5.49 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 4.92 5 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 4.60 6 Veliaht Show TV 4.49 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.39 8 ATV Ana Haber ATV 4.11 9 Gelin Kanal 7 3.50 10 MasterChef Türkiye TV8 2.92

Karşılaştırıldığında Halef: Köklerin Çağrısı’nın 18 Aralık’ta 8,82 reytingle açık ara liderken 25 Aralık’ta 6,65’e gerilediği görülüyor. Buna rağmen liderlik koltuğunu bırakmadı. Veliaht ise 4,49 reytingden 5,72’ye yükselerek güçlü bir çıkış yakaladı. MasterChef Türkiye’nin ise istikrarlı şekilde yükselişini sürdürdüğü dikkat çekiyor.

25 Aralık 2025 reyting birincisi hangi dizi oldu?

25 Aralık 2025 Perşembe gününün reyting birincisi 6,65 reytingle Halef: Köklerin Çağrısı oldu.

Veliaht dizisi reytingde kaçıncı sırada?

Veliaht, 5,72 reytingle günün en çok izlenen ikinci yapımı oldu.

MasterChef Türkiye reytingde kaçıncı oldu?

MasterChef Türkiye 3,30 reytingle günün en çok izlenen ilk 10 programı arasında sekizinci sırada yer aldı.

18 Aralık ve 25 Aralık reytingleri arasında nasıl bir fark var?

18 Aralık’ta Halef dizisi 8,82 reyting alırken 25 Aralık’ta 6,65 reytinge geriledi. Buna karşılık Veliaht dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

25 Aralık 2025 reyting sonuçlarına bakıldığında zirvede yer alan yapımlar yerlerini korusa da oranlarda ciddi değişimlerin yaşandığı görülüyor. Halef: Köklerin Çağrısı düşmesine rağmen liderliğini sürdürürken, Veliaht güçlü yükselişiyle zirve için ciddi bir aday haline geldi. Gündüz kuşağının güçlü isimleri yine üst sıralarda yer alırken, haber bültenleri ve özel yayınlar da listeye damga vurdu. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da kızışacağı şimdiden netleşmiş durumda.