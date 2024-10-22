25. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ne başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25’incisi düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular başladı.

Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 15 Kasım 2024 Cuma gününe kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü’ne ulaştırabilecek.

4 DALDA ÖDÜL

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri “Ulusal Haber”, “İzmir Kent Haberi”, “Haber Fotoğrafı” ve “TV'de İzmir Kent Haberi” olmak üzere dört ayrı dalda verilecek. Katılımcılar 5 Ağustos 2023 ile 5 Ekim 2024 tarihleri arasında gazete, dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber ve haber fotoğrafı, televizyonda yayımlanmış görüntülü haberle yarışmaya başvurabilecek.

Ödül tutarı 4 dalda birincilik için 50 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk ile aynı kazada yaşamını yitiren gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 30 bin TL tutarında teşvik ödülü verilecek.

BAŞVURULAR 15 KASIM’A KADAR

Katılımın kişisel başvuru esasına göre yapılacağı yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvuru yapabilecek.

Katılımcıların başvuruya konu olan haber ve haber fotoğrafının yayımlandığı gazete ve derginin aslını www.izmir.bel.tr adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 15 Kasım 2024 tarihi saat 17.30’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No: 50 Eski İZFAŞ binası Konak-İzmir adresine ulaştırması gerekiyor.

Yarışmaya gazete, dergi, internet medyası, ajans haberi ve TV’de (wetransfer ya da mp4-mpg-avi kaydını) yayımlanan eserleriyle katılanlar katılım şartlarını yerine getirmek şartıyla basinmudurlugu@izmir.bel.tr adresine mail gönderebilir.



Gazeteci Barış Selçuk, gazeteci Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve şoför Hacı Ali Er, 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in Giresun gezisinde trafik kazasında yaşamlarını yitirmişlerdi.