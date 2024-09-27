25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü, İzmir’de kutlandı: "Topluma güvenilir gıdalar sunuyoruz"

25 Eylül tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende, 25 Eylül Gıda Mühendisleri Günü ve meslek onur yılı kutlaması gerçekleştirildi. 1975 yılında Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi’nde temelleri atılan Gıda Mühendisliği mesleğinin 40 yılı aşkın tarihine bir kez daha tanıklık etmenin amaçlandığı özel gecede, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesini 1979 yılında bitiren ilk mezunlar ve meslekte 25’inci ve 40’ıncı yıllarını tamamlayan gıda mühendislerine onur belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

Geceye; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay adına Emel Karakaya Alp, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer Batur, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Tavman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Ergönül, akademisyenler, belediye temsilcileri, sektör temsilcileri, basın emekçileri, mevcut ve eski Oda ile Şube yöneticileri ve çalışanları ile öğrenci temsilciliklerine bağlı öğrenciler katıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gıda mühendisleri olarak önemli bir mesleğin temsilcileri olan bizler, ürettiğimiz gıdaların güvenli, besleyici ve lezzetli olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gıda üretim süreçlerini iyileştirerek sürdürülebilir bir geleceğe de katkıda bulunuyoruz. Tüketicilerin sağlığını korumak için gıda üretiminden tüketime kadar her aşamada titizlikle çalışıyor, gıda zehirlenme risklerini en aza indirerek, topluma güvenli gıdalar sunuyoruz. Gıdaların besin değerini artırmak ve dengeli beslenmeyi desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesi için ar-ge çalışmaları yürütüyoruz ve hassasiyeti olan tüketicilere özel gıdalar üretiyoruz. Üretimde kaynakları verimli kullanılarak gıda güvencesine katkı sağlıyoruz. Gıda israfını azaltmak için üretim süreçlerini optimize ediyoruz. Bu sayede hem ekonomik kaynakları koruyoruz hem de dünya genelindeki açlık sorununa çözüm bulunmasına katkı sağlıyoruz. Çevreye duyarlı üretim yöntemleri geliştirerek sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmaya çalışıyor, atık yönetimi, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması gibi konularda faaliyetler yürütüyoruz. Ülkemizde gıda sanayinin gelişmesi ve ihracatın artmasına katkı sağlıyor, ürünlerimizi ve üretim süreçlerimizi dünya standartlarına ulaştırmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Tüm toplumun yeterli ve güvenli gıdalara ulaşması için mücadele ediyoruz."