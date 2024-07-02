25 Haziran hangi burç? 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 25 Haziran hangi burç sorusu ise 25 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 25 Haziran hangi burç? İşte 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
25 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 25 Haziran hangi burç? İşte 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
25 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
25 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
25 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
25 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 25 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 25 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 25 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 25 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
25 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1560 - Wilhelm Fabry, Alman cerrah (ö. 1634)
- 1568 - Gunilla Bielke, İsveç kraliçesi (ö. 1597)
- 1722 - Erik Brahe, İsveçli soylu kont (ö. 1756)
- 1848 - Arthur Balfour, İngiliz politikacı (ö. 1930)
- 1852 - Antoni Gaudí, Katalan mimar (İspanya’da Art Nouveau akımının öncüsü) (ö. 1926)
- 1855 - William Alexander Forbes, İngiliz zoolog (ö. 1883)
- 1864 - Walther Nernst, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1941)
- 1898 - Kay Sage, Amerikalı şair ve ressam (ö. 1963)
- 1900 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (ö. 1979)
- 1903 - George Orwell, İngiliz yazar (ö. 1950)
- 1907 - Sona Hacıyeva, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 1979)
- 1911 - William Howard Stein, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1980)
- 1920 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)
- 1924 - Sidney Lumet, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2011)
- 1925 - William Stoddart, İngiliz yazar
- 1926 - Kep Enderby, Avustralyalı siyasetçi ve yargıç (ö. 2015)
- 1927 - Süheyl Eğriboz, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2014)
- 1928 - Peyo, Belçikalı karikatürist (ö. 1992)
- 1933 - Álvaro Siza Vieira, Portekizli mimar
- 1935 - Hacı Sabancı, Türk iş insanı (ö.1998)
- 1937 - Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emiri
- 1936 - B. J. Habibie, Endonezyalı devlet adamı, siyasetçi ve mühendis (ö. 2019)
- 1937 - Eddie Floyd, Amerikalı soul/R&B şarkıcısı ve söz yazarı
- 1937 - Keizō Obuchi, Japon siyasetçi
- 1942 - Willis Reed, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1943 - Füsun Erbulak, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
- 1945 - Carly Simon, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı, müzisyen ve çocuk yazarı
- 1946 - Roméo Dallaire, Kanadalı asker yazar
- 1946 - Ulrik le Fevre, Danimarkalı eski millî futbolcu
- 1949 - Brigitte Mohnhaupt, Alman gazeteci, marksist felsefeci, Kızıl Ordu Fraksiyonu mensubu
- 1950 - Michel Côté, Kanadalı oyuncu
- 1955 - Maxime Bossis, Fransız eski futbolcu
- 1956 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar
- 1961 - Timur Bekmambetov, Kazak uzun metrajlı film ve reklam filmleri yönetmeni
- 1961 - Ricky Gervais, İngiliz komedyen, aktör, film yapımcısı ve yayıncı
- 1963 - George Michael, İngiliz şarkıcı (ö. 2016)
- 1963 - Müge Akyamaç, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1963 - Yann Martel, Kanadalı yazar
- 1964 - Johnny Herbert, Britanyalı yarışçı
- 1966 - Dikembe Mutombo, Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu
- 1968 - Dorinel Munteanu, Rumen eski futbolcu ve teknik direktör
- 1968 - Kayra Şenocak, Türk oyuncu ve sunucu
- 1970 - Erki Nool, Estonyalı dekatloncu ve politikacı
- 1971 - Ayhan Taş, Türk tiyatro oyuncusu
- 1971 - Tarkan Koç, Türk tiyatro oyuncusu
- 1974 - Karisma Kapoor, Hint sinema oyuncusu
- 1975 - Linda Cardellini, Amerikalı oyuncu
- 1975 - Vladimir Kramnik, Rus satranç oyuncusu
- 1978 - Layla El, İngiliz profesyonel güreşçi
- 1979 - Aydilge, Türk yazar, müzisyen ve radyo programcısı
- 1979 - Daniel Jensen, Danimarkalı millî futbolcu
- 1979 - Haddy N'jie, Norveçli şarkıcı, söz yazarı, yazar ve gazeteci
- 1981 - Aleksey Botvinyev, Rus futbolcu
- 1982 - Rain, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, söz yazarı, oyuncu ve yapımcı
- 1982 - Mihail Yujni, Rus tenisçi
- 1983 - Cristian Baroni, Brezilyalı futbolcu
- 1983 - Marc Janko, Avusturyalı futbolcu
- 1984 - Fatih Atik, Fransız-Türk futbolcu
- 1985 - Adrienn Bende, Macar manken
- 1985 - Karim Matmour, Cezayirli millî futbolcu
- 1986 - Charlie Davies, Amerikalı futbolcu
- 1986 - Seda Tokatlıoğlu, Türk voleybolcu
- 1988 - Miguel Layún, Meksikalı futbolcudur
- 1991 - Soner Demirtaş, Türk serbest güreşçi
- 1991 - Victor Wanyama, Kenyalı millî futbolcu
- 1991 - Simone Zaza, İtalyan futbolcu
- 1992 - Kelsey Robinson, Amerikalı milli voleybol oyuncusu
25 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
25 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
25 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
25 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
25 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 25 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
25 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
25 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
25 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
25 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 25 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.