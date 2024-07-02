25 Haziran hangi burç? 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 25 Haziran hangi burç sorusu ise 25 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 25 Haziran hangi burç? İşte 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

25 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 25 Haziran hangi burç? İşte 25 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

25 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

25 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

25 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

25 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 25 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 25 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 25 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 25 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

25 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1560 - Wilhelm Fabry, Alman cerrah (ö. 1634)

1568 - Gunilla Bielke, İsveç kraliçesi (ö. 1597)

1722 - Erik Brahe, İsveçli soylu kont (ö. 1756)

1848 - Arthur Balfour, İngiliz politikacı (ö. 1930)

1852 - Antoni Gaudí, Katalan mimar (İspanya’da Art Nouveau akımının öncüsü) (ö. 1926)

1855 - William Alexander Forbes, İngiliz zoolog (ö. 1883)

1864 - Walther Nernst, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1941)

1898 - Kay Sage, Amerikalı şair ve ressam (ö. 1963)

1900 - Louis Mountbatten, İngiliz asker, Birleşik Krallık'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı (ö. 1979)

1903 - George Orwell, İngiliz yazar (ö. 1950)

1907 - Sona Hacıyeva, Azerbaycanlı oyuncu (ö. 1979)

1911 - William Howard Stein, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1980)

1920 - Lassie Lou Ahern, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1924 - Sidney Lumet, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (ö. 2011)

1925 - William Stoddart, İngiliz yazar

1926 - Kep Enderby, Avustralyalı siyasetçi ve yargıç (ö. 2015)

1927 - Süheyl Eğriboz, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (ö. 2014)

1928 - Peyo, Belçikalı karikatürist (ö. 1992)

1933 - Álvaro Siza Vieira, Portekizli mimar

1935 - Hacı Sabancı, Türk iş insanı (ö.1998)

1937 - Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Emiri

1936 - B. J. Habibie, Endonezyalı devlet adamı, siyasetçi ve mühendis (ö. 2019)

1937 - Eddie Floyd, Amerikalı soul/R&B şarkıcısı ve söz yazarı

1937 - Keizō Obuchi, Japon siyasetçi

1942 - Willis Reed, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1943 - Füsun Erbulak, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı

1945 - Carly Simon, Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı, müzisyen ve çocuk yazarı

1946 - Roméo Dallaire, Kanadalı asker yazar

1946 - Ulrik le Fevre, Danimarkalı eski millî futbolcu

1949 - Brigitte Mohnhaupt, Alman gazeteci, marksist felsefeci, Kızıl Ordu Fraksiyonu mensubu

1950 - Michel Côté, Kanadalı oyuncu

1955 - Maxime Bossis, Fransız eski futbolcu

1956 - Anthony Bourdain, Amerikalı yazar

1961 - Timur Bekmambetov, Kazak uzun metrajlı film ve reklam filmleri yönetmeni

1961 - Ricky Gervais, İngiliz komedyen, aktör, film yapımcısı ve yayıncı

1963 - George Michael, İngiliz şarkıcı (ö. 2016)

1963 - Müge Akyamaç, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1963 - Yann Martel, Kanadalı yazar

1964 - Johnny Herbert, Britanyalı yarışçı

1966 - Dikembe Mutombo, Kongo asıllı Amerikalı eski basketbolcu

1968 - Dorinel Munteanu, Rumen eski futbolcu ve teknik direktör

1968 - Kayra Şenocak, Türk oyuncu ve sunucu

1970 - Erki Nool, Estonyalı dekatloncu ve politikacı

1971 - Ayhan Taş, Türk tiyatro oyuncusu

1971 - Tarkan Koç, Türk tiyatro oyuncusu

1974 - Karisma Kapoor, Hint sinema oyuncusu

1975 - Linda Cardellini, Amerikalı oyuncu

1975 - Vladimir Kramnik, Rus satranç oyuncusu

1978 - Layla El, İngiliz profesyonel güreşçi

1979 - Aydilge, Türk yazar, müzisyen ve radyo programcısı

1979 - Daniel Jensen, Danimarkalı millî futbolcu

1979 - Haddy N'jie, Norveçli şarkıcı, söz yazarı, yazar ve gazeteci

1981 - Aleksey Botvinyev, Rus futbolcu

1982 - Rain, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, söz yazarı, oyuncu ve yapımcı

1982 - Mihail Yujni, Rus tenisçi

1983 - Cristian Baroni, Brezilyalı futbolcu

1983 - Marc Janko, Avusturyalı futbolcu

1984 - Fatih Atik, Fransız-Türk futbolcu

1985 - Adrienn Bende, Macar manken

1985 - Karim Matmour, Cezayirli millî futbolcu

1986 - Charlie Davies, Amerikalı futbolcu

1986 - Seda Tokatlıoğlu, Türk voleybolcu

1988 - Miguel Layún, Meksikalı futbolcudur

1991 - Soner Demirtaş, Türk serbest güreşçi

1991 - Victor Wanyama, Kenyalı millî futbolcu

1991 - Simone Zaza, İtalyan futbolcu

1992 - Kelsey Robinson, Amerikalı milli voleybol oyuncusu

25 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

25 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

25 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

25 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

25 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 25 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

25 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

25 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

25 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

25 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 25 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.