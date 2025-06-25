25 Haziran Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

25 Haziran 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 25 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

25 HAZİRAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



–– Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2017/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/1 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/2 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/3 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/5 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/6 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/7 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/8 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/9 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/10 Sayılı Kararı



DANIŞTAY KARARI



–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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