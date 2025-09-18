25 hesaba erişim engeli

Anayasa Mahkemesi, (AYM) 19 Şubat 2020 tarihinde polise sosyal medyada devriye yetkisi veren hükmü anayasaya aykırı buldu. AYM kararına rağmen polisin "sosyal medya devriyesi" sürüyor.

En son 10 Eylül’de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 25 Instagram, Facebook ve X hesabına erişim engeli getirildi. Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu’nun X hesabına da erişim engeli getirildi.

Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği kararıyla getirilen engelde “(…) Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasaların vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, anayasal düzen ve kamu güvenliğine ilişkin önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak, bilişim suçlarıyla mücadele etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyeti yürütülmektedir” denildi.