25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 125 IŞİD şüphelisinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 IŞİD şüphelisinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonlarda IŞİD şüphelisi 125 şahıs gözaltına alındı.
“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 31, 2025
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli,… pic.twitter.com/9rw4jRleWW