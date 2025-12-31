25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 125 IŞİD şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda IŞİD şüphelisi 125 şahıs gözaltına alındı.