25 ilde 'siber suç' operasyonu: 59 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 274 şüphelinin yakalandığını, 59'unun tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; 25 ilde 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 274 şüpheli yakalandı.

Operasyon sonucu 10 soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 taşıt ile 7 tapuya el konuldu.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, mağdurların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 59 şüpheli tutuklandı, 123 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.