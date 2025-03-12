25 ilde 'siber suç' operasyonu: 76 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli toplam 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyalin de ele geçirildiğini belirtti.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden "Büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü" paylaşımları yaparak, bu yolla kazanç sağladıkları belirlendi.

Ayrıca, sosyal medya platformları üzerinden, yurttaşların mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bakiyesini farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi.

76 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

8 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” gibi Siber Suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 76 şüpheli yakalandı.❗️



Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber… pic.twitter.com/G4PxzY6VeT