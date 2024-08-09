25'inci Bahadın Şenlikleri devam ediyor

BirGün/ANKARA

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın'da 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın ardından başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenlikleri', sanatçı, siyasetçi, gazeteci, bilim insanı, üretici dayanışmasına dönüşerek her geçen yıl daha da büyüyor.

Bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen ve 5 Ağustos'ta başlayan ‘Uluslararası Bahadın Kültür Şenliği’nde 10 Ağustos Cumartesi günü ‘Güncel Siyasi Gelişmeler’ konulu panel gerçekleştirilecek.

Panelde; eski CHP Milletvekili ve BirGün yazarı İlhan Cihaner, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ile BirGün muhabiri İsmail Arı konuşmacı olarak yer alacak.

Yusuf Ziya Bahadınlı Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek panel, yarın saat 13.00'da başlayacak.

Öte yandan şenliğin ana teması "Eşitlik, adalet, özgürlük için değişim" olarak belirlendi. Şenlik boyunca çocuklarla ve gençlerle atölye çalışmaları yapılacak. Atölyeler sonunda çocukların ve gençlerin sunumları olacak. Çocuk şenliği ise pazar günü yapılacak uçurtma şenliği ile devam edecek.

Şenlikte halk oyunları, semah yanında Umut Sülünoğlu, Uğur Önür, Hüseyin Uğurlu, Zeynep Bakşi Karatağ ve Ahmet Aslan konser için sahneye çıkacak.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, "'Bu şenlik hiç bitmeyecek!' diyerek yola çıktığımız ve 1993’ten bu yana yaptığımız Bahadın Kültür Şenliği’nin 25’incisini yapacağız" dedi.

Eroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kültür, sanat, edebiyat, spor, müzik ve siyasetin harmanlandığı şenliğimiz, ülkemizin uzun soluklu etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Halkımızın gönlünde kök salan ve kopmaz bağlarla güçlenen şenliğimizin bu seneki teması eşitlik, özgürlük, adalet için değişim! Daha nice 25. yıllara! Şenliğimiz kutlu olsun!"