25 Kasım 2025 Günün Futbol Maçları: Bugün Hangi Maçlar Var? UEFA ve AFC Heyecanı

Futbolseverler için 25 Kasım 2025 Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek maçlarla dolu. Peki bugün hangi maçlar var? Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynayacağı mücadele, Manchester City'nin Leverkusen'e karşı kozlarını ortaya koyacağı karşılaşma ve Al Hilal'in Shorta'ya üstünlük kurma çabası gibi zirve kapışmaları gündemin odak noktası. Bu makalede, günün futbol maçları programını saat saat inceleyerek, en popüler liglerdeki heyecanı yakından takip edelim.

25 KASIM 2025 GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI

Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, Asya ve Avrupa'nın en prestijli turnuvalarında yatıyor. AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu ve Batı gruplarında erken saatlerde başlayacak mücadeleler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise akşam ve gece seanslarında zirveye ulaşacak. İşte detaylı program:

AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu Maçları

AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu ayağında, Avustralya ve Asya devleri sahaya çıkıyor. Melbourne City - Johor Darul Takzim kapışmasıyla başlayacak gün, Shanghai Port - Seoul ve Gangwon - Machida Zelvia gibi çekişmeli eşleşmelerle devam edecek.

Saat Maç 10:45 Melbourne City - Johor Darul 13:00 Shanghai Port - Seoul 13:00 Gangwon - Machida Zelvia 15:15 Chengdu Ron. - S. Hiroshima

AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı Maçları

Batı'da ise akşam saatlerinde Al Wahda - Al Sadd ve Al Hilal - Al Shorta maçları, Arap futbolunun gücünü test edecek. Bu karşılaşmalar, turnuvanın kaderini belirleyebilir.

Saat Maç 19:00 AL Wahda - AL Sadd 21:15 Al Hilal - AL Shorta

UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım 2025 günü, Galatasaray - Union Saint-Gilloise ile başlayacak. Akşam seansında Ajax - Benfica, gece ise Manchester City - Bayer Leverkusen, Marsilya - Newcastle United gibi devler arası savaşlar var. Napoli - Qarabağ, Slavia Prag - Athletic Bilbao, Bodo/Glimt - Juventus, Borussia Dortmund - Villarreal, Chelsea - Barcelona gibi maçlar, Avrupa futbolunun zirvesini temsil ediyor.

Saat Maç 20:45 Galatasaray - U. S. Gilloise 20:45 Ajax - Benfica 23:00 Man. City - B. Leverkusen 23:00 Marsilya - Newcastle Utd 23:00 Napoli - Karabağ 23:00 Slavia Prag - Ath Bilbao 23:00 Bodo Glimt - Juventus 23:00 B. Dortmund - Villarreal 23:00 Chelsea - Barcelona

25 KASIM 2025 GÜNÜN EN ÖNEMLİ MAÇLARI

Bugün hangi maçlar var diye soranlar için, Galatasaray - U. S. Gilloise ev sahibi avantajıyla galibiyete yakın görünüyor. Manchester City - Bayer Leverkusen'da City'nin hücum gücü ağır basarken, Al Hilal - Al Shorta'da ev sahibi favori. Bu maçlar, hem puan tablosunu hem de taraftar heyecanını şekillendirecek.

Galatasaray Maçı: 20:45'te başlayacak, Türk futbolunun simge takımlarından Galatasaray, sahasında zafer peşinde.

20:45'te başlayacak, Türk futbolunun simge takımlarından Galatasaray, sahasında zafer peşinde. Man City - Leverkusen: Gece 23:00'te, Premier Lig devi Alman rakipten rövanş alacak.

Gece 23:00'te, Premier Lig devi Alman rakipten rövanş alacak. Chelsea - Barcelona: Klasik Avrupa derbisi, iki devin kapışması.

25 Kasım 2025 günün futbol maçları, Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir şölen sunuyor.

