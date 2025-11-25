25 Kasım 2025 Günün Futbol Maçları: Bugün Hangi Maçlar Var? UEFA ve AFC Heyecanı
Bugün hangi maçlar var, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray saat kaçta oynuyor? Manchester City-Leverkusen maçı ne zaman başlıyor? 25 Kasım 2025 günün tüm futbol maçları, saatleri ve tahminleriyle tüm detaylar haberimizde!
Futbolseverler için 25 Kasım 2025 Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi ve AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek maçlarla dolu. Peki bugün hangi maçlar var? Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynayacağı mücadele, Manchester City'nin Leverkusen'e karşı kozlarını ortaya koyacağı karşılaşma ve Al Hilal'in Shorta'ya üstünlük kurma çabası gibi zirve kapışmaları gündemin odak noktası. Bu makalede, günün futbol maçları programını saat saat inceleyerek, en popüler liglerdeki heyecanı yakından takip edelim.
25 KASIM 2025 GÜNÜN FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI
Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, Asya ve Avrupa'nın en prestijli turnuvalarında yatıyor. AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu ve Batı gruplarında erken saatlerde başlayacak mücadeleler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise akşam ve gece seanslarında zirveye ulaşacak. İşte detaylı program:
AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu Maçları
AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu ayağında, Avustralya ve Asya devleri sahaya çıkıyor. Melbourne City - Johor Darul Takzim kapışmasıyla başlayacak gün, Shanghai Port - Seoul ve Gangwon - Machida Zelvia gibi çekişmeli eşleşmelerle devam edecek.
|Saat
|Maç
|10:45
|Melbourne City - Johor Darul
|13:00
|Shanghai Port - Seoul
|13:00
|Gangwon - Machida Zelvia
|15:15
|Chengdu Ron. - S. Hiroshima
AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı Maçları
Batı'da ise akşam saatlerinde Al Wahda - Al Sadd ve Al Hilal - Al Shorta maçları, Arap futbolunun gücünü test edecek. Bu karşılaşmalar, turnuvanın kaderini belirleyebilir.
|Saat
|Maç
|19:00
|AL Wahda - AL Sadd
|21:15
|Al Hilal - AL Shorta
UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım 2025 günü, Galatasaray - Union Saint-Gilloise ile başlayacak. Akşam seansında Ajax - Benfica, gece ise Manchester City - Bayer Leverkusen, Marsilya - Newcastle United gibi devler arası savaşlar var. Napoli - Qarabağ, Slavia Prag - Athletic Bilbao, Bodo/Glimt - Juventus, Borussia Dortmund - Villarreal, Chelsea - Barcelona gibi maçlar, Avrupa futbolunun zirvesini temsil ediyor.
|Saat
|Maç
|20:45
|Galatasaray - U. S. Gilloise
|20:45
|Ajax - Benfica
|23:00
|Man. City - B. Leverkusen
|23:00
|Marsilya - Newcastle Utd
|23:00
|Napoli - Karabağ
|23:00
|Slavia Prag - Ath Bilbao
|23:00
|Bodo Glimt - Juventus
|23:00
|B. Dortmund - Villarreal
|23:00
|Chelsea - Barcelona
25 KASIM 2025 GÜNÜN EN ÖNEMLİ MAÇLARI
Bugün hangi maçlar var diye soranlar için, Galatasaray - U. S. Gilloise ev sahibi avantajıyla galibiyete yakın görünüyor. Manchester City - Bayer Leverkusen'da City'nin hücum gücü ağır basarken, Al Hilal - Al Shorta'da ev sahibi favori. Bu maçlar, hem puan tablosunu hem de taraftar heyecanını şekillendirecek.
- Galatasaray Maçı: 20:45'te başlayacak, Türk futbolunun simge takımlarından Galatasaray, sahasında zafer peşinde.
- Man City - Leverkusen: Gece 23:00'te, Premier Lig devi Alman rakipten rövanş alacak.
- Chelsea - Barcelona: Klasik Avrupa derbisi, iki devin kapışması.
25 Kasım 2025 günün futbol maçları, Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir şölen sunuyor.
Bugün hangi maçlar var, 25 Kasım 2025 futbol programı nedir?
AFC Asya Şampiyonlar Ligi'nde Melbourne City - Johor Darul (10:45), Shanghai Port - Seoul (13:00) gibi maçlar; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray - U. S. Gilloise (20:45), Man City - B. Leverkusen (23:00) öne çıkıyor.
Galatasaray maçı saat kaçta ve kimle?
Galatasaray - U. S. Gilloise maçı 20:45'te başlıyor. Maç TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Manchester City Leverkusen maçı ne zaman?
23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaç maç oynanacak?
9 maç: Ajax - Benfica'dan Chelsea - Barcelona'ya kadar...
25 Kasım 2025 günün futbol maçları, UEFA Şampiyonlar Ligi ve AFC Asya Şampiyonlar Ligi'yle dolu bir gün vaat ediyor. Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevaplar, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.