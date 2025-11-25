25 Kasım 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları Neler?

25 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete, sabah saatlerinde yayımlandı ve ülke gündemini yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik yapılan değişikliklerden enerji sektöründeki düzenlemelere kadar birçok başlık dikkat çekti. Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı’na ilişkin genelge de bugünün en önemli Resmi Gazete içerikleri arasında yer aldı. Peki, 33088 sayılı bugünkü Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte tüm detaylar...

25 KASIM 2025 RESMİ GAZETE (SAYI: 33088)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlar, özellikle yönetmelik değişiklikleri ve tebliğler ile dikkat çekiyor. Vatandaşların yakından takip ettiği düzenlemeler, çeşitli sektörlerde uygulanacak yeni kuralları ortaya koyuyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Bugün yayımlanan yönetmelik değişiklikleri şu şekildedir:

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Söz konusu değişiklikler, hem enerji hem de turizm sektöründe uygulanacak yeni standartları belirleyerek idari süreçlere güncelleme getiriyor.

Genelge

25 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi:

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026–2030) ile İlgili 2025/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

Resmi Gazete’nin tebliğ bölümünde çeşitli alanlarda yürürlüğe giren değişiklikler bulunuyor:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/13)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise çeşitli resmi duyurular yer aldı:

Yargı İlanları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri

Bu bölümde yer alan ilanlar, kamu kurumları ve vatandaşlar için bilgilendirici niteliktedir.

BUGÜNKÜ KARARLAR ÖZET TABLOSU

Kategori İçerik Yönetmelikler Konutların turizm amaçlı kiralanması, lisanssız elektrik üretimi, enerji sektöründe siber güvenlik yönetmelikleri Genelge Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026–2030) Tebliğler İthalat, SGK Sağlık Uygulama Tebliği, sigorta tarifeleri, fiyatlandırma kararları İlanlar Yargı, ihale, çeşitli ilanlar, döviz kurları, DİBS değerleri

