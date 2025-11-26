25 KASIM 2025 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen programı açık ara zirvede!

25 Kasım 2025 Salı gününe ait reyting sonuçları izleyiciler, yapımcılar ve dizi takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi heyecanının ekranlara damga vurduğu bu günde, Galatasaray-Union Saint Gilloise maçı açık ara farkla reytinglerin zirvesine yerleşti. Peki günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu? Hangi programlar ilk 10’a girdi? İşte günün reyting sıralaması, dizi performansları ve izlenme oranlarına dair tüm detaylar...

25 KASIM 2025 SALI REYTİNG SONUÇLARI – MAÇ LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Galatasaray-Union Saint Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 15,84 reyting puanı alarak 25 Kasım Salı gününün açık ara lideri oldu. Bu güçlü performans yalnızca spor içeriklerinin değil, aynı zamanda futbolun televizyon reytinglerindeki etkisinin de bir kez daha kanıtı niteliğindeydi. Spor yayınlarının yüksek reytingi, diğer programların performanslarında da düşüşe sebep oldu.

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,64 reyting alarak ikinci sıraya yerleşirken, kanalın bir diğer popüler programı Esra Erol’da ise 4,89 reyting ile üçüncü sırayı elde etti. Spor karşılaşmasının baskın etkisi, dizilerde izlenme oranlarının gerilemesine yol açtı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ HANGİSİ OLDU?

Now TV’nin sevilen dizisi Kıskanmak, yarım puanlık düşüş yaşamasına rağmen 4,48 reytingle günün en çok izlenen dizisi oldu. Kral Kaybederse dizisi ise sezon finaline yaklaşırken istikrarlı grafik çizerek 3,82 reytingle altıncı sırada yer aldı. Show TV’nin yayın günü değiştirilen dizisi Bahar, son Salı yayınında 3,62 reyting ile yedinci sıraya geriledi. ATV dizisi Gözleri Karadeniz ise beklentilerin gerisinde kalarak Top 10 listesine giremedi.

25 KASIM 2025 SALI – İLK 10 PROGRAM REYTİNG SIRALAMASI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray-Union Saint Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı 15,84 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,64 3 Esra Erol’da 4,89 4 Kıskanmak 4,48 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,08 6 Kral Kaybederse 3,82 7 Bahar 3,62 8 ATV Ana Haber 3,15 9 Show Ana Haber 3,05 10 Kıskanmak (Özet) 3,02

Kaynak: TİAK

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKANLAR

25 Kasım 2025 Salı reyting sonuçları, spor yayınlarının televizyon izleyici tercihlerini ne kadar güçlü bir şekilde etkilediğini bir kez daha gösterdi. Şampiyonlar Ligi karşılaşması günün zirvesine yerleşirken, diziler ve diğer programlar sıralamada geriye düştü. Kıskanmak dizisi bu yoğun rekabette dahi en çok izlenen dizi olmayı başarırken, haber ve sabah kuşağı programları da güçlü performans ortaya koydu. Yeni reyting sonuçları için takipte kalın.