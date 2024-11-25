25 Kasım hangi gün? 25 Kasım özel günler listesi

25 Kasım, yılın 329. günüdür ve yıl sonuna 36 gün kalmıştır. Bu tarih, dünyada ve Türkiye'de farklı alanlarda önemli günlere ev sahipliği yapar. İşte 25 Kasım ile ilgili detaylar ve özel günler listesi:

25 KASIM: KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında resmen kabul edilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, dünya genelinde kadınların maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mücadele günü olarak ilan edildi. Bu özel günün tarihi, Dominik Cumhuriyeti’nde diktatör Rafael Trujillo tarafından öldürülen Mirabal Kardeşler’in anısına seçilmiştir.

Bu günde, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında etkinlikler düzenlenir. Ayrıca, şiddet mağduru kadınların sesi olmak ve şiddetin son bulmasını talep etmek için yürüyüşler, paneller ve farkındalık kampanyaları gerçekleştirilir.

TÜRKİYE’DE 25 KASIM ETKİNLİKLERİ

Türkiye’de de 25 Kasım, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir gün olarak görülmektedir. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, bu özel günde çeşitli etkinlikler düzenler. Aşağıda Türkiye'de 25 Kasım’da öne çıkan etkinliklerden bazıları yer almaktadır:

Farkındalık Yürüyüşleri: Büyük şehirlerde ve yerel bölgelerde farkındalık oluşturmak için yürüyüşler düzenlenir.

Panel ve Konferanslar: Akademisyenler, aktivistler ve hukukçular, kadına yönelik şiddetin sebeplerini ve çözüm yollarını tartışır.

Sanatsal Faaliyetler: Sergiler, tiyatro oyunları ve kısa film gösterimleri ile şiddet karşıtı mesajlar verilir.