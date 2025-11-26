25 Kasım Kadın Platformu: 14 arkadaşımızın gözaltına alındığını Baro üzerinden teyit ettik

25 Kasım Kadın Platformu, Taksim'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlenen protestoda 14 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erkek devlet şiddetine karşı isyanımızı yükseltmek için tüm engellemelere rağmen Taksim Tünel'de bir araya geldik. Eylem bitmişken ve kadınlar dağılırken iki arkadaşımıza trans bayrağını bahane ederek GBT yaptılar, gözaltına alınmalarını engellemek için müdahale ettiğimizde 50-60 kişi ablukaya alındık. Bu ablukayı önce ikili üçlü sonra tek tek çanta arayarak bıraktılar. Bizleri de zorla çıkarttılar. 14 arkadaşımızın gözaltına alındığını Baro üzerinden teyit ettik. Şu anda hastaneye götürülen arkadaşlarımız Vatan emniyete geldiklerinde detaylı bilgi paylaşacağız. Takipteyiz. Mücadelemiz engellenemez! 25 Kasım gözaltıları derhal serbest bırakılsın."